Le port international de Long An contribue au développement socio-économique de la région du delta du Mékong. Photo: VNA

Long An (VNA) - Le groupe Dông Tâm, investisseur du projet de port international de Long An, a annoncé travailler sur des procédures légales pour construire les quais N°8 et 9 de ce port pour pouvoir accueillir des navires d'un tonage jusqu'à 100.000 DWT.

La construction de ces deux quais du port international de Long An, implanté dans la commune de Tân Lâp, district de Cân Giuôc serait achevée en 2023, ce qui porterait le nombre total de quais à neuf et leur longueur combinée à 2.368 mètres, ce qui en ferait l'un des plus longs ports internationaux du Vietnam, avec 80 millions de tonnes de marchandises importées et exportées par son intermédiaire.

En outre, le groupe Dông Tâm envisage de construire un terminal pour recevoir des navires transportant du gaz, du pétrole et d'autres cargaisons liquides, faisant du port international de Long An un port de mer polyvalent, riche en potentiel.

Couvrant une superficie de 147 hectares, le port est développé en trois phases avec un investissement total de près de 10.000 milliards de dôngs (430,7 millions de dollars). Il est conçu pour avoir sept quais pouvant accueillir des navires d'un tonage jusqu'à 70.000 DWT et quatre autres quais capables de recevoir des chalands de 2.000 tonnes. -VNA