La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Concernant l’attaque survenue le 11 juin dans la province de Dak Lak, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a affirmé qu’il s’agit d’une grave violation de la loi, qui avait été menée de façon organisée, provoquant de graves perturbations de la sécurité et de l'ordre social, et qu'elle serait traitée conformément à la loi.



Pham Thu Hang a fait cette affirmation en réponse aux questions de journalistes sur cette affaire lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères tenue le 6 juillet à Hanoï, ajoutant que toutes les informations relatives à cette affaire sont régulièrement fournies par le ministère de la Sécurité publique.



Actuellement, l'affaire est toujours sous enquête, a-t-elle affirmé.



Auparavant, lors d'un débat sur la lutte contre le terrorisme à l'Assemblée générale des Nations Unies en juin, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, avait mentionné l'affaire à Dak Lak, affirmant qu'il s'agissait d'un acte terroriste organisé visant des bureaux de l'État, fonctionnaires et civils.



Il avait affirmé que les individus et les organisations qui avaient mis en oeuvre directement l’acte ou derrière l’affaire seraient sanctionnés en fonction de la gravité de leurs violations.



Le diplomate vietnamien avait appelé les pays et les organisations internationales à coopérer et à aider le Vietnam dans l'enquête sur l'affaire, ainsi qu'à empêcher les actes similaires dans les temps à venir.-VNA