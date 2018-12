Photo d’illustration : Journal Dâu Tu

Hanoi (VNA) - Selon la compagnie aérienne du Vietnam (Vietnam Airlines), avec une fréquence de 1 vol/jour, le premier vol débutera le 30 décembre, partant de l’aéroport de Tân Son Nhât à 14 h00 et arrivant à l’aéroport de Vân Dôn, province de Quang Ninh à 16h05.



Le vol de retour repartira de l’aéroport de Vân Dôn à 16h45 et arrivera à l’aéroport de Tân Son Nhât à 18h50.



Pour promouvoir la ligne Hô Chi Minh-Ville-Quang Ninh, dans un premier temps, Vietnam Airlines a fixé un tarif préférentiel de 800 000 dôngs par billet aller-simple en classe économique, non compris taxe et frais.



Après trois ans de travaux, l’aéroport international de Vân Dôn, d’un investissement de près plus de 7 400 milliards de dôngs, a été achevé. Selon les prévisions, le premier aéroport privé exploitera 9 lignes et sera capable d’accueillir 7 000 passagers chaque jour.



L’aéroport de Vân Dôn créera des milliers d’emploi et des revenus stables à un grand nombre de travailleurs locaux, contribuant à l’amélioration de la vie des habitants de Vân Dông.



Il contribuera également au renforcement des échanges commerciaux et au développement économique et touristique de Vân Dôn, faisant de Quang Ninh un centre touristique international du pays selon l’aménagement global du développement touristique de Quang Ninh vers 2020, vision pour 2030. -NDEL/VNA