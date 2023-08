Système de portes automatiques à l'aéroport international de Da Nang. Photo: VNA Système de portes automatiques à l'aéroport international de Da Nang. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - La police de l'aéroport international de Da Nang, dans la ville de Da Nang au Centre, a officiellement mis en service le 15 août quatre systèmes de portes automatiques (Autogate), pour faciliter l'entrée et la sortie des voyageurs.Deux systèmes sont installés dans la zone de départ et deux autres dans la zone d'arrivée. Dans la phase initiale de fonctionnement, l'Autogate est appliqué aux citoyens vietnamiens avec des passeports valides, dotés d’une puce électronique au premier rang.Le voyageur qui détient le passeport traditionnel, n’ayant pas de puce électronique, doivent inscrire l'utilisation de l'Autogate. Il n'a besoin de s'inscrire qu'une seule fois pour obtenir un permis pour toutes les entrées et sorties ultérieures tant que son passeport reste valide.L'Autogate n'est pas encore appliqué pour l'entrée des passagers étrangers, et le service n'est applicable pour le départ des étrangers que s'ils possèdent des cartes de séjour valides au Vietnam.Selon le lieutenant-colonel principal Le Xuan Hao, chef adjoint de la police à l'aéroport international de Da Nang, l'application des technologies de l'information est toujours considérée comme une base cruciale et une solution révolutionnaire pour améliorer la qualité des procédures administratives.L'application de l’Autogate aide à réduire le temps que les passagers passent sur les procédures et le nombre de personnel servant aux bureaux de sécurité dans les aéroports, contribuant à élever la position du Vietnam dans l'intégration internationale, notamment en termes de gestion de l'immigration. -VNA