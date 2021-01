Hanoi, 5 janvier (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté le 5 janvier à la cérémonie de mise en chantier de l'aéroport international de Long Thanh dans la province de Dong Nai (Sud), conformément aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (centre) et des délégués assistent à la cérémonie de mise en chantier de l'aéroport international de Long Thanh. Photo : VNA

D’un fonds d’investissement de la phase 1 de 109.112 milliards de dongs (4,8 milliards de dollars), l’ouvrage est conçu pour accueillir chaque année 25 millions de passagers et 1,2 million de tonnes de fret en 2025 et assurer environ 100 millions de passagers et quelque 5 millions de tonnes de fret en 2035. Il sera un moteur du développement économique du Sud et du pays tout entier.

Design de l’aéroport international de Long Thành. Photo: scandasia.com

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné que les infrastructures jouent un rôle vital dans le développement socio-économique, la défense et l'assurance de la sécurité nationale.

Des ouvrages de la phase 1 du projet.

L'aéroport international de Long Thanh fait partie des 16 projets aéroportuaires les plus attendus au monde. Il s'agit également d'un projet d'une importance particulière au niveau national, a souligné le chef du gouvernement.

Une fois en service, l'aéroport pourrait contribuer de 3 à 5% à la croissance du PIB.

L'aéroport international de Long Thanh appliquera des technologies de pointe et pourra facilement intégrer les technologies les plus avancées dans la construction, la gestion et l'exploitation selon les normes internationales et équivalentes.

Situé à 40 km de la mégapole économique de Ho Chi Minh-Ville, à 30 km de la ville industrielle de Bien Hoa, et à 70 km de la station balnéaire de Vung Tau, l’aéroport international de Long Thanh devrait réduire la surcharge dans l'aéroport international de Tan Son Nhat et assurer des vols vers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Océanie, mais aussi le Moyen-Orient, l’Asie du Nord-Est ou du Sud.- VNA