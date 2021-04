Aéroport international de Noi Bai, à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’Administration de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) a suggéré au ministère des Transports et des Communications de mettre en place un passeport vaccinal pour reprendre rapidement les vols internationaux.

Plus précisément, les passagers dotés d’un passeport vaccinal (fondé sur une preuve de vaccination) et testés négatifs au coronavirus COVID-19 (tests RT-PCR) seront autorisés à entrer au Vietnam et verront la durée de leur période de quarantaine concentrée diminuer au minimum.

Le passeport vaccinal et les résultats négatifs des tests RT-PCR sont des moyens viables pour relancer les vols internationaux réguliers, a déclaré la CAAV.

Auparavant, la CAAV a soumis au ministère des Transports et des Communications un plan sur la reprise de vols internationaux qui sera mise en œuvre en trois phases.

Lors de la première, seulement des vols à forfait en faveur des citoyens vietnamiens seront repris. La deuxième commencera à partir de juillet permettant la réouverture de lignes aériennes reliant le Vietnam au Japon, à la République de Corée, à Taïwan (Chine), lesquelles seront exploitées à raison de quatre vols hebdomadaires pour les compagnies aériennes de chaque partie. Les arrivants, Vietnamiens et étrangers (dotés de résultats négatifs des tests COVID-19), devront passer une période de quarantaine.

La troisième, prévue en septembre, sera mise en œuvre en fonction des progrès de la vaccination au Vietnam et de l'évaluation de l'immunité communautaire après la vaccination de masse. La CAAV déploiera des vols réguliers transportant des passagers au Vietnam sans l’exigence de quarantaine après l’application du passeport vaccinal. Les passagers devront venir des pays et territoires qui acceptent les vaccins utilisés largement au Vietnam. La fréquence initiale devrait être de sept vols hebdomadaire pour les compagnies aériennes de chaque partie. -VNA