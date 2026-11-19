Bruxelles (VNA) - L’Union européenne a imposé un droit antidumping de 16% sur les aciers plats laminés à froid importés du Vietnam à l’issue de plus d’un an d’enquête, poussant les autorités commerciales vietnamiennes à alerter sur un durcissement du protectionnisme européen et à appeler les exportateurs à plus de transparence ainsi qu’à une maîtrise de leurs volumes.

L’acier vietnamien se heurte à un « mur » protectionniste de plus en plus dense sur le marché européen, a estimé Trân Ngoc Quân, conseiller commercial et chef de l’Office du commerce du Vietnam en Belgique et auprès de l’Union européenne (UE) dans un entretien avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Bruxelles.

Cette procédure avait été ouverte par la Commission européenne le 18 septembre 2025, à la suite d’une plainte de l’Association européenne de l’acier (EUROFER) visant des produits plats en acier laminés à froid importés d’Inde, du Japon, de Taïwan, de Turquie et du Vietnam.

Selon les conclusions finales de l’enquête, les droits de douane imposés à ces cinq marchés s’échelonnent de 5,6 % à 28 %, les entreprises vietnamiennes — dont POSCO Vietnam, China Steel & Nippon Steel Vietnam et le groupe Hoa Sen — se voyant appliquer un taux de 16%.

Trân Ngoc Quân a indiqué que la compétitivité d’un groupe de produits à l’international dépend largement de son avantage comparatif face à la production locale et aux concurrents étrangers. Avec un droit de douane de 16%, l’acier laminé à froid vietnamien est ainsi plus lourdement taxé que celui de l’Inde et de la Turquie, tout en perdant 16% d’avantage comparatif par rapport à l’acier produit dans l’UE.

Selon les données de l’Office du commerce du Vietnam, les importations d’acier de l’UE se répartissent principalement entre la Chine (9,7%), la Turquie (9,6%), l’Inde (8,5%), la République de Corée (8,2%), Taïwan (5,3%), le Vietnam (3,4%), le Japon (2,9%) et l’Indonésie (2%). Dans ce marché très concurrentiel, un écart de seulement quelques points de pourcentage sur les droits de douane suffit à pousser les importateurs européens vers d’autres fournisseurs.

Ce nouveau droit de douane s’inscrit dans un arsenal de barrières commerciales déjà particulièrement fourni. Depuis 2025, l’acier laminé à chaud importé du Vietnam est en effet soumis à des droits antidumping de 12,1 %, une mesure dont seul le groupe Hoa Phat est exempté.

Pour protéger sa sidérurgie, l’UE a par ailleurs renforcé son dispositif depuis le 1er juillet 2026 avec de nouvelles mesures de sauvegarde sur ses importations d’acier. Bruxelles combine désormais plusieurs leviers : des contingents tarifaires, des mesures provisoires visant les aciers électriques à grains orientés, l’application de la règle d’origine dite de «fonte et coulée», ainsi que le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF).

Par conséquent, les exportations d’acier vietnamien vers l’UE ont chuté d’environ 39% au cours des sept derniers mois pour s’établir à 700 millions d’euros (767 millions de dollars), pénalisées par le durcissement des mesures protectionnistes européennes. Ce repli marque un net coup d’arrêt pour la filière vietnamienne : en 2024, le marché européen représentait encore 23% des exportations totales d’acier du pays, soit plus de deux milliards de dollars.

Le Vietnam risque de faire face à des difficultés accrues s’il ne finalise pas rapidement ses discussions avec l’UE sur les quotas tarifaires d’acier accordés aux partenaires de libre-échange et s’il ne met pas en place un marché des crédits carbone, a averti le conseiller commercial.

La Commission européenne a récemment adopté un règlement d’exécution permettant de déduire le prix du carbone déjà payé par les entreprises dans leur pays de production de leurs obligations financières au sein de l’UE dans le cadre du MACF, a-t-il expliqué.

Concrètement, les entreprises ayant adopté des mesures de neutralité carbone, ou celles opérant dans des pays dotés d’un marché de crédits carbone, verront leur facture carbone réduite à l’entrée dans l’UE.

Selon l’Office du commerce du Vietnam en Belgique et auprès de l’UE, Bruxelles a annoncé le 5 octobre un prix du carbone de 82,32 euros la tonne pour le troisième trimestre dans le cadre du MACF. Ce tarif représente une hausse d’environ 7 euros la tonne, soit près de 10%, par rapport aux premier et deuxième trimestres.

Sur le plan juridique, les entreprises peuvent saisir la justice européenne pour prouver l’absence de dumping ou de préjudice grave à la sidérurgie locale, à l’image d’un aciériste vietnamien récemment exempté des mesures de défense commerciale de l’UE après avoir démontré qu’il n’en relevait pas, a souligné Trân Ngoc Quân. Les nouveaux exportateurs peuvent également solliciter un statut attestant de cette absence de préjudice, mais face à la complexité réglementaire européenne, le conseiller commercial leur a vivement recommandé de s’attacher les services d’un avocat.

Expliquant la multiplication de ces procédures, il a estimé que la compétitivité de la sidérurgie européenne montrait des signes d’essoufflement face à la concurrence internationale, poussant régulièrement l’EUROFER à réclamer l’ouverture d’enquêtes de sauvegarde et de défense commerciale.

La diversification des débouchés peut constituer une solution dans un contexte de surcapacité de l’offre au sein de l’UE. Toutefois, pour se prémunir contre ces mesures de défense, la condition sine qua non reste de préparer des dossiers de production et d’activité rigoureux, conformes aux exigences européennes en matière de ventilation des coûts, tout en surveillant de près le rythme de croissance des exportations vers ce marché, a-t-il recommandé.

Le secteur sidérurgique n’est pas le seul exposé aux barrières commerciales européennes. Selon Trân Ngoc Quân, outre les enquêtes de défense commerciale, l’UE renforce ses contrôles de qualité et de sécurité des produits, imposant notamment des normes strictes sur les résidus pour les denrées agroalimentaires ainsi que l’exigence du marquage de conformité européen (CE) pour les biens industriels. En 2026, seuls les secteurs de l’ameublement en bois et des machines-outils ont affiché une croissance relativement solide, mais cette dynamique encore récente ne suffit pas à les mettre à l’abri d’éventuelles sanctions.

Le responsable vietnamien a particulièrement mis en garde contre les risques élevés pesant sur les catégories de produits chinois déjà frappées par des droits antidumping européens, alors que de nombreuses entreprises internationales délocalisent leur production vers le Vietnam.

Cet avertissement montre que les difficultés des exportations vietnamiennes vers l’UE dépassent le cadre de simples litiges isolés. Alors que le Vietnam attire de plus en plus de capitaux délocalisés, les entreprises doivent faire preuve d’une transparence accrue sur l’origine des produits et les coûts de production. Cette rigueur est indispensable pour tirer pleinement parti de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et éviter d’être la cible de mesures de défense commerciale. – VNA