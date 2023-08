Photo : VNA Hanoï (VNA) - L’Agence vietnamienne de la mer et des îles du Vietnam (ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement) a achevé la Planification générale de l'exploitation et de l'utilisation durables des ressources côtières pour la soumettre au Premier ministre pour approbation, a informé son chef adjoint de Nguyen Thanh Tung. En outre, cette agence est en train de finaliser la Planification de l’espace marine nationale. Ce sont les deux tâches majeures de l'agence pour le reste de l'année.



Selon M. Tung, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a reçu des avis du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, de 20 des 21 ministères et agences au rang ministériel, de toutes les 28 villes et provinces côtières du ressort central pour la Planification générale de l'exploitation et l'utilisation durables des ressources côtières.



A côté de ces deux tâches clés, d’ici la fin d’année, l’Agence vietnamienne de la mer et des îles du Vietnam examinera l'application de la Loi sur les ressources naturelles et l'environnement de la mer et des îles ; donnera des consultations au ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement afin de mettre en œuvre la Stratégie d'exploitation durable des ressources naturelles et de protection de l'environnement de la mer et des îles jusqu'en 2030, avec vision à l'horizon 2045, approuvée par le gouvernement.



En outre, l’Agence vietnamienne de la mer et des îles du Vietnam mettra également l'accent sur la gestion, le contrôle et la surveillance de l'exploitation des ressources naturelles et de la protection de la mer et des îles, réglera les conséquences des marées noires, des incidents environnementaux en mer, etc.



Pour les activités de coopération internationale, cette agence devra bien se préparer à la 15e conférence du Partenariat sur la gestion de l’environnement des mers de l’Asie de l’Est (PEMSEA), prévue au Vietnam, et déployer le projet " réduire la pollution plastique des océans"...-VNA