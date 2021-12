Le président Nguyen Xuan Phuc décerne l’Ordre de la Défense nationale, première classe à l’Académie de la défense. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a demandé à l'Académie de la défense d'intensifier la recherche et le développement de la science militaire et de la défense vietnamienne, ainsi que de l'art et de la culture militaires, lors d’une cérémonie marquant la 45e journée traditionnellele de l'Académie (le 3 janvier 1977).

Le président qui est également commandant des forces armées et président du Conseil de défense et de sécurité nationales, commandant des Forces armées populaires, président du Conseil national de défense et de sécurité a exhorté l’Académie de la défense à continuer d'améliorer la qualité de la formation en renouvelant activement ses méthodes d'enseignement, à mieux comprendre la situation et à améliorer sa capacité de prévision stratégique pour offrir des conseils précoces à la Commission militaire centrale et au ministère de la Défense, protéger le fondement idéologique du Parti, et continuer à suggérer des mesures pour faire échouer tous les complots malveillants des forces hostiles, renforçant ainsi la position du Vietnam sur la scène internationale.

Il a déclaré que l’Académie de la défense devait ajouter et modifier de nouvelles méthodes de combat pour répondre à la demande dans la nouvelle situation, mobiliser la participation des scientifiques nationaux et étrangers à la recherche scientifique, étendre et améliorer la coopération internationale, continuer à offrir une formation aux officiers supérieurs laotiens et cambodgiens et des cours de formation multinationaux ouverts pour les officiers de la défense.

Le président s’est déclaré convaincu que l'Académie de la défense atteindra davantage des acquis importants dans la cause de l'éducation et de la formation, contribuant à construire l'Armée populaire vietnamienne révolutionnaire, régulière, bien exercée et moderne progressivement et protégeant fermement la Patrie socialiste.

Le président Nguyen Xuan Phuc assiste le 31 décembre à Hanoï à une cérémonie marquant le 45e anniversaire de la Journée traditionnelle de l’Académie de la défense. Photo : VNA

Dans son discours, le général de corps d’armée, professeur agrégé, le Dr Tran Viet Khoa, directeur de l'Académie de la défense, a précisé qu'après 45 ans de construction et de développement, des générations des cadres, des enseignants et des soldats de l’Académie étaient toujours absolument fidèles au Parti, à la Patrie et au peuple, faisant des efforts pour surmonter les difficultés et à accomplir avec succès toutes les tâches assignées.

Depuis sa fondation, l'Académie a organisé plus de 400 cours et formé des dizaines de milliers d'officiers de haut rang. Beaucoup d'entre eux ont occupé des postes importants au sein du Parti, de l'État et de l'armée. Il a également offert 81 cours de formation à plus de 700 officiers supérieurs étrangers.

A cette occasion, le président Nguyen Xuan Phuc a décerné l’Ordre de la Défense nationale, première classe à l’Académie. - VNA