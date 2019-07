Hanoi (VNA) - Après un mois depuis son entrée en fonction, l’Académie canadienne de musique au Vietnam vient de célébrer officiellement sa première rentrée académique le 29 juin à Hanoi.

La directrice Nguyên Hoàng Linh lors de la première rentrée scolaire de son Académie canadienne de musique au Vietnam, le 29 juin à Hanoi. Photo: CVN

Une centaine d’élèves et de parents ont assisté samedi matin 29 juin à la première rentrée scolaire de l’Académie canadienne de musique au Vietnam (CAM), au 140 rue Mai Anh Tuân, à Hanoi. L’évènement était animé par la directrice de l’académie, Nguyên Hoàng Linh."Nos élèves peuvent apprendre toutes les techniques et l’âme esthétique du piano au Baroque en passant par le jazz, a partagé Nguyên Hoàng Linh. Chaque année, notre académie actualise les études afin de capter les dernières tendances de la musique du monde."La CAM est le premier et unique établissement au Vietnam de l'École de musique Vincent-d’Indy du Québec. Elle dispose désormais de tous les programmes de formation, de concours et de diplômes fournis par l'école canadienne, y compris des échanges scolaires avec Montréal.Ces diplômes obtenus offrent d’énormes avantages aux jeunes musiciens. Plus précisément, un certificat de performance de niveau 3 attribue certains points supplémentaires aux candidats de lycées et collèges d’Amérique du Nord.De plus, le diplôme de performance et de musicologie de niveau 3 offre la priorité aux candidats désireux de postuler dans les meilleurs établissements de musique canadiens.Particulièrement, les diplômés de niveau 9 peuvent envoyer leur dossier aux grandes académies du Canada, tels que l'École de musique Vincent-d’Indy ou le Collège Jean-de-Brébeuf.