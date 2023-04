Diverses activités culturelles et artistiques ont été organisées sur la zone piétonne de l’ancienne citadelle de Son Tây. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Après un an de mise en opération, la zone piétonne de l’ancienne citadelle de Son Tây a affirmée son rôle et sa position en tant qu’une destination attractive en banlieue de Hanoï.

L’espace piéton, de 820 m de long autour des douves de l’ancienne citadelle de Son Tây, est ouverte de 19h00 le samedi à 12h00 le dimanche et va de l’ancienne porte du siège du Comité populaire (rue Pho Duc Chinh) au pont Cua Tiên (carrefour des rues Quang Trung - Nguyên Thai Hoc).

La zone piétonne attire non seulement des habitants locaux, mais également ceux des provinces voisines de Vinh Phuc et de Phu Tho. Elle a contribué à promouvoir les activités touristiques et commerciales et à augmenter les revenus locaux.

Selon le Comité populaire du chef-lieu de Son Tây, après un an d’exploitation, la zone piétonne a attiré plus de 420.000 visiteurs. En moyenne, chaque soir, près de 10.000 personnes y viennent, et ce chiffre peut atteindre 2.500 à 30.000 grâce aux programmes culturels et artistiques.

Grâce à l’ouverture de la zone piétonne, les paysages et l’environnement aux alentours se sont améliorés, l’espace culturel de l’ancienne citadelle a été préservé et mis en valeur. Ses sites historiques, ses ouvrages culturels et ses infrastructures ont été restaurés et modernisés...

Pour créer une destination aussi impressionnante, le chef-lieu de Son Tây a investi dans l’amélioration de ses infrastructures telles que système d’éclairage, paysages et assainissement de l’environnement.

En plus, la localité accorde également l’attention à l’organisation d’activités culturelles, artistiques et sportives dans la zone piétonne. Ces derniers temps, plus de 350 spectacles culturels, artistiques et sportifs ont été organisés. Des jeux folkloriques tels que calligraphie, danse Sap (danse au bambou), tir à la corde... ont lieu chaque semaine.

La zone piétonne de l’ancienne citadelle de Son Tây. Photo: VNA



Le président du Comité populaire du chef-lieu de Son Tây, Ngô Dinh Ngu, a déclaré qu’après un an d’exploitation pilote de la zone piétonne de l’ancienne citadelle de Son Tây, les autorités locales ont examiné et consulté des agences professionnelles et des habitants sur son élargissement afin d’optimiser les avantages de l’emplacement et des infrastructures autour de l’ancienne citadelle et du marché de Nghê, en association avec le développement de l’économie nocturne.

Selon les résultats d’une première enquête menée auprès de 65 ménages de trois groupes résidentiels de Nguyên Thai Hoc, Lê Quy Dôn et Pham Ngu Lao, 72% des personnes interrogées ont approuvé l’expansion de la zone piétonne.

En outre, le chef-lieu de Son Tây a piloté le transport des touristes en bus électrique pour répondre à leurs besoins de découverte des sites touristiques et de la zone piétonne.

La citadelle de Son Tây a été érigée en 1822 sous le règne de Minh Mang (1791-1841), le deuxième roi de la dynastie Nguyên (1802-1945). Elle a été construite entièrement en latérite, un matériau répondant aux exigences de fortifications et facilement disponible.

De forme carrée, la citadelle suit le style de l’architecture française de Vauban. Chacun de ses côtés mesure environ 400 m de long et 5 m de haut. Elle dispose de quatre portes orientées vers les quatre points cardinaux, appelées Tiên (Avant), Hâu (Arrière), Huu (Droite) et Ta (Gauche). Chaque porte est dotée d’une tour de guet.

En raison de ses importantes valeurs culturelles, historiques et uniques, le gouverneur général de l’Indochine lui a accordé le statut de relique en 1924. Elle a ensuite été reconnue vestige historique national par le ministère de la Culture et de l’Information (aujourd’hui ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme) en 1994.

Actuellement, Son Tây est l’une des cinq villes satellites de Hanoï avec comme principales attraits le tourisme culturel, historique, écologique, patrimonial. Chaque année, son ancienne citadelle accueille de 5.000 à 7.000 visiteurs. -VNA