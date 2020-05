Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a approuvé l'inclusion de la zone économique Quang Yên de la province de Quang Ninh, qui couvre une superficie de 13.303 hectares, dans l’aménagement de développement des zones économiques côtières d'ici 2020.

Un coin de Quang Yen. Photo : baoquangninh.com.vn



Le chef du gouvernement a confié à la province de Quang Ninh la responsabilité de l'exactitude des données ainsi que de la zone et de son emplacement.



La création de la zone économique de Quang Yen doit respecter les lois en vigueur pour garantir qu'elle n'aura pas d'impacts négatifs sur l'environnement, la défense, la sécurité ou la vie des populations locales.



Le Premier ministre a également demandé à la province de choisir des investisseurs appropriés et de développer de manière synchrone les infrastructures à l'intérieur et à l'extérieur de la zone économique pour assurer la connectivité entre celle-ci et les autres zones de développement économique.-VNA