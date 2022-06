Hanoi (VNA) - Des représentants de la Banque mondiale (BM) et de FTSE Russell se sont engagés à soutenir davantage le Vietnam pour construire un marché boursier durable, notamment via des échanges réguliers et une coordination en matière de mise à niveau du marché.

Le Vietnam figure sur la liste des marchés boursiers potentiels pour passer d’un marché marginal à un marché émergent. Photo : VNA

Ils ont pris cet engagement lors d’une récente séance de travail avec la Commission d’Etat des valeurs mobilières (SSC), au cours de laquelle les parties ont discuté de la situation réelle et des efforts déployés pour éliminer les goulots d’étranglement à l’appui du processus de mise à niveau du statut du marché boursier vietnamien.

Les représentants de la WB et de FTSE Russell ont déclaré apprécier les efforts des organes de gestion locaux et des membres du marché pour faire passer le marché de marginal à émergent. Ils ont également proposé des solutions pour l’amélioration du marché vers la mise à niveau.

La mise à niveau a été incluse dans la stratégie du pays pour le développement du marché des valeurs mobilières et a reçu une attention particulière de la part des dirigeants du gouvernement, du ministère des Finances et d’autres organes concernées, a déclaré un représentant de la SSC.

FTSE Russell est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de référence, d’analyse et de données dotées de capacités multi-actifs. Son rapport d’avril de cette année a montré que le Vietnam continue de figurer sur la liste des marchés boursiers potentiels pour passer d’un marché marginal à un marché émergent. – VNA