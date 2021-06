Photo d'illustration : thanhnien.vn

Hanoï (VNA) - La Vietnam Railway Corporation (VNR) a proposé d'emprunter des prêts sans intérêt d'une valeur de 800 milliards de dongs (34.77 millions de dollars) pour faire face à ses difficultés causées par le COVID-19.

La proposition a été transmise à la Commission de gestion des fonds étatiques dans les entreprises (Commission for the Management of State Capital at Enterprises – CMSC).

Selon Vu Anh Minh, président du Conseil d’administration de la VNR, la société a subi des pertes de plus de 1,3 billion de dongs l'année dernière et devrait perdre 942 milliards de dongs supplémentaires cette année.

Si la pandémie dure jusqu'à l'année prochaine, la VNR pourrait perdre tous ses capitaux propres et ne serait plus en mesure de payer les salaires des employés, a-t-il indiqué.

Au cours des cinq premiers mois 2021, le chiffre d’affaires total du secteur ferroviaire n’a atteint que plus de 1,11 billion de dongs, soit 81,6% du montant enregistré pendant la même période de l'année dernière et 60,1% par rapport à la même période 2019, lorsque la pandémie n'avait pas encore éclaté.

A ce jour, 1.169 employés de la VNR voient leurs contrats de travail suspendus et 136 autres ont dû prendre des congés sans solde. -VNA