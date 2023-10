Lors de la cérémonie de lancement du 9e Prix national de l'information pour l'étranger. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La directrice générale adjointe de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Doan Thi Tuyet Nhung a souligné le rôle de la VNA en tant qu’agence permanente, contribuant au succès du 9e Prix national de l'information pour l'étranger.



Après huit éditions couronnées de succès, le Prix national de l'information pour l'étranger a affirmé son prestige et sa qualité professionnelle, et en même temps, crée un espace créatif pour les journalistes étrangers et nationaux.

Le comité d'organisation a reçu 1.456 œuvres et produits, soit 30% de plus que l'édition précédente, ce qui reflète l'attrait croissant des prix, a annoncé Doan Thi Tuyet Nhung, lors d’une interview accordée à la presse à la veille de la cérémonie de remise des récompenses prévue le soir du 12 octobre à Hanoï.

Elle a ajouté que les candidatures étaient de meilleure qualité, avec des sujets diversifiés et des formats attrayants.



Certaines catégories du 9e Prix national de l'information pour l'étrange ont connu une forte hausse en termes de nombre d’œuvres candidatures, tels que « Initiatives et produits à valeur d'information pour l’étranger » ( 500%), « Journaux et pages électroniques en langues étrangères » ( 28%), « Télévision » ( 46%), «Photos » ( 96%) et « Vidéos » ( 46%). Cela montre l’attrait croissant du Prix national de l’information pour l'étranger, a souligné Doan Thi Tuyet Nhung.

Notamment, les oeuvres des étrangers se sont concentrées sur la politique diplomatiques du Vietnam ainsi que sur sa position sur la scène internationale, son développement socio-économique et ses échanges entre les peuples. À travers leurs œuvres et leurs produits, les auteurs étrangers ont montré leur compréhension et leurs profonds sentiments envers la terre et le peuple vietnamiens.

Remise des récompenses du 8e Prix national de l'information pour l'étranger. Photo: VNA

La directrice générale adjointe de la VNA a mis l'accent sur l'innovation et la modernité reflétées dans les œuvres de cette année, expliquant que les auteurs ont utilisé la technologie, l'IA et les nouveaux médias pour satisfaire les habitudes de recherche d'informations de différents groupes de publics, en particulier les jeunes.



Elle a dévoilé qu'environ 30 étrangers ont participé aux prix, principalement dans les catégories des journaux imprimés et électroniques en langues étrangères, avec des noms familiers comme SD Pradhan et Rudroneel Ghosh.

Outre ceux qui s'engagent dans le service d'information pour l'étranger, les prix ont également attiré la participation d'agences de presse locales, d'instituts de recherche, d'organisations, de particuliers, d'artistes, d'experts et d'universitaires, tant au pays qu'à l'étranger, a-t-elle poursuivi.

Selon Doan Thi Tuyet Nhung, la VNA qui a également initié et accueilli les prix en 2014 et 2018, s'est coordonnée avec la Commission de propagande et d'éducation du Comité central du PCV et le Comité directeur du service d'information pour l'étranger pour assurer la qualité et le déroulement de l'événement de cette année.

Le communiqué de presse et le règlement de la 9e édition en six langues (vietnamien, anglais, français, russe, chinois et espagnol) ainsi que le clip vidéo sont accompagnés d'un code QR pour vulgariser les prix, a-t-elle déclaré.

A cette occasion, la VNA présentera une collection de photos de ses correspondants en Turquie, montrant les opérations humanitaires et de secours dans le pays à la suite du tremblement de terre dévastateur, a-t-elle ajouté.

Avec 15 unités assurant le service d'information pour l'étranger et un contingent de correspondants dans 30 bureaux de représentation à l'étranger qui ont activement participé aux prix, l'Agence a également travaillé dur pour promouvoir les prix dans de nombreuses langues, formats et plateformes.



En conséquence, des journalistes d'agences de presse étrangères comme Yonhap de la République de Corée et Prensa Latina de Cuba ont envoyé leurs travaux aux organisateurs.



"On peut dire que de telles innovations organisationnelles ont contribué de manière significative au succès de l'événement de cette année", a affirmé Doan Thi Thuyet Nhung.- VNA