Hanoi (VNA) - Une feuille de route pour un système portuaire vert au Vietnam est proposée pour réduire les impacts sur l’environnement ainsi que les émissions de gaz à effet de serre (GES) et promouvoir l’efficacité énergétique.

L’Administration maritime du Vietnam (VMA) a cité des statistiques de l’Organisation maritime internationale (OMI) montrant que les émissions de GES de l’industrie du transport maritime ont augmenté de près de 9,6% entre 2012 et 2018 (passant de 977 millions de tonnes à 1.076 millions de tonnes). Les émissions de CO2 sont passées à elles seules de 962 millions à 1.056 millions de tonnes.Il est prévu que jusqu’en 2050, les émissions de GES dans l’industrie augmenteront de 50% par rapport à 2018.Selon les informations publiées lors du Forum international des transports 2020, les émissions des activités de transport maritime coûtent 12 milliards d’euros supplémentaires par an dans les 50 plus grands ports du monde. Environ 230 millions de personnes ont été directement exposées aux émissions de 100 ports maritimes à travers le monde en termes d’émissions maritimes.Le directeur par intérim de la VMA, Nguyên Dinh Viêt, a déclaré que sur la base de l’approbation du ministère des Transports, l’administration a publié un plan de développement des ports verts au Vietnam.

Vue aérienne du port de Hai Phong, dans le Nord. Photo: VNA

Dans le cadre de la feuille de route, un ensemble de critères pour les ports verts a été défini. À partir de 2023, le modèle de port vert sera appliqué dans certains ports nationaux.Au cours de la période 2023-2025, les réglementations pertinentes seront ajustées et complétées pour répondre aux critères, a déclaré le Viet, ajoutant que des normes et critères techniques nationaux pour les "ports verts" seront élaborés et publiés d’ici 2025-2030.Trân Thi Tu Anh, cheffe adjointe du Bureau des sciences, de la technologie et de l’environnement de la VMA, a déclaré que les ports verts au Vietnam seront construits selon six critères principaux - la perception des ports verts, l’utilisation des ressources, la gestion de la qualité environnementale, la consommation d’énergie, l’application des technologies de l’information, et la réduction des émissions et la réponse au changement climatique et à l’élévation du niveau de la mer. – VNA