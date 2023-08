L'érudit indonésien Veeramalla Anjaiah (gauche) accorde une interview au correspondant de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Jakarta. Photo : VNA

Jakarta (VNA) – La visite officielle du président de l’AN vietnamienne Vuong Dinh Hue en Indonésie et sa participation à la 44e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-44) ont une signification "très importante et stratégique", a affirmé l'érudit indonésien Veeramalla Anjaiah dans une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Jakarta.Cet expert a précisé que la visite montrait clairement l'intérêt des dirigeants vietnamiens à promouvoir les relations avec l'Indonésie, et contribuait également au renforcement de la coopération entre les organes législatifs de deux pays.Ce chercheur principal du Centre d'études sur l'Asie du Sud-Est (CSEAS) a noté que la visite à Jakarta du 4 au 7 août du président de l'AN Vuong Dinh Hue coïncidant au un moment important où les deux pays célèbrent le 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique et l'Indonésie assume le rôle de présidence de l'ASEAN en 2023, ainsi que de présidence de l'Assemblée générale de l'AIPA-44.Ce chercheur également journaliste du journal indonésien Jakarta Post a déclaré que dans le cadre de cette visite, le président de l’AN vietnamienne rencontrera le président Joko Widodo et le président du Conseil représentatif du peuple indonésien (DPR) Puan Maharani pour discuter du partenariat stratégique entre les deux pays et de la coopération parlementaire entre les deux organes législatifs, ainsi que des questions liées à l'amitié Vietnam-Indonésie, la paix et la prospérité en Asie du Sud-Est.La relation de coopération Vietnam-Indonésie se développe heureusement via la coopération intégrale et diverse dans de nombreux domaines tels que l'agriculture, la défense, la science et la technologie, l'économie, l'éducation, la pêche, le tourisme... Le commerce s'est également développé très rapidement au cours des dernières années dépassant 14 milliards de dollars en 2022.Enfin, M. Veeramalla Anjaiah a déclaré que l'AIPA-44, sur le thème "Le Parlement s'adapte de manière proactive pour une ASEAN stable et prospère" devrait adopter 34 résolutions, dont 3 proposées par le Vietnam se concentrent sur le règlement des principaux défis régionaux et la promotion de la coopération entre les membres de l’AIPA. –VNA