L'ambassadrice de Roumanie au Vietnam Cristina Romila. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La prochaine visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Roumanie devra marquer un jalon important dans les relations bilatérales, contribuant à améliorer la compréhension des priorités et des intérêts de chacun.



C’est ce qu’a déclaré l'ambassadrice de Roumanie au Vietnam Cristina Romila lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).



Elle a souligné que la visite continuerait à promouvoir le dialogue entre les Premiers ministres du Vietnam et de la Roumanie.



La visite jouera également un rôle symbolique, mettant en lumière les liens étroits entre les peuples des deux pays, qui constituent le fondement des relations bilatérales au cours des 74 dernières années, a-t-elle ajouté.



Selon l’ambassadrice, la visite permettra de nouveaux progrès dans la mise en œuvre de projets communs et la construction de cadres juridiques pour la coopération bilatérale.

Concernant les principaux domaines de collaboration et les priorités des relations bilatérales dans les temps à venir, la diplomate roumaine a souligné que la 17e réunion du Comité mixte sur la coopération économique entre le Vietnam et la Roumanie en novembre dernier avait obtenu des résultats fructueux.



Les deux parties se sont mis d’accord sur des mécanismes de coopération importants dans des domaines d'intérêt commun tels que le commerce, l'agriculture, l'assainissement, l'énergie, le travail, les sciences, les technologies et la culture, a-t-elle indiqué.



La Roumanie peut devenir une porte pour l’accès des produits vietnamiens à l'Europe, tandis que le Vietnam peut aider la Roumanie à accéder au marché de l'ASEAN, a déclaré l'ambassadrice.



Elle a souligné la nécessité pour les deux parties de maximiser les avantages de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) afin de développer le commerce et d'attirer davantage d'investissements dans les domaines d'intérêt commun. -VNA