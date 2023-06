L'ambassadeur du Vietnam en Chine Pham Sao Mai. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - A l'invitation du Premier ministre chinois, Li Qiang et du fondateur et du président exécutif du Forum économique mondial (WEF-World Economic Forum), Klaus Schwab, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh effectuera une visite d'État en Chine et assistera à la 14e Conférence annuelle des pionniers du WEF, prévue du 25 au 28 juin en Chine.Il s'agit de la première visite officielle en Chine du Premier ministre Pham Minh Chinh, également la première visite officielle du Premier ministre vietnamien en Chine au cours des sept dernières années, a estimé l'ambassadeur du Vietnam en Chine Pham Sao Mai, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information sur cet événement.La visite est l'occasion pour les hauts dirigeants des deux pays d'approfondir leurs discussions sur les mesures visant à mettre pleinement en œuvre les résultats et les perceptions communes obtenus lors de la visite officielle en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong (30 octobre - 1er novembre 2022), de s’efforcer pour promouvoir les domaines de coopération bénéfiques mutuelles, de bien contrôler les désaccords, ce contribuant à approfondir le partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine.Pham Sao Mai a souligné que la Chine était le plus grand partenaire commercial, le plus grand débouché et le deuxième marché d'exportation du Vietnam. Le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN.Au cours des cinq premiers mois de cette année, le commerce bilatéral a atteint 63,2 milliards de dollars, en baisse de 12,3% sur un an, selon les statistiques des Douanes vietnamiennes ; et 87,6 milliards de dollars, en baisse de 2,6%, selon les statistiques des Douanes chinoises. Cependant, les exportations agricoles du Vietnam vers la Chine ont fortement augmenté.Les produits agricoles du Vietnam présentent des avantages dans le contexte où la Chine privilégie la garantie de la sécurité alimentaire. Cependant, les exportations du Vietnam vers le marché chinois sont confrontées à certains défis comme la reprise de la consommation en Chine n'ayant pas répondu aux attentes, la pression concurrentielle des biens en provenance d'autres pays et des biens importés à l'intérieur de la Chine.Dans l’avenir, afin d'augmenter et de tirer parti du potentiel des exportations vers le marché chinois, le Vietnam doit mettre en œuvre les mesures spécifiques suivantes : Continuer à maintenir la part de marché à l'exportation dans les provinces limitrophes du Vietnam et à promouvoir les exportations vers d'autres régions potentielles de Chine ; Profiter des avantages du marché tels que le système logistique pratique, le commerce électronique, l'augmentation du transport maritime et ferroviaire, et réduire la pression des exportations par route ; Continuer à améliorer la qualité des marchandises exportées vers le marché chinois; Accélérer la mise en œuvre des activités de promotion du commerce en Chine, aider les entreprises vietnamiennes à participer aux grandes et prestigieuses foires chinoises.En Chine, le Premier ministre Pham Minh Chinh participera au WEF de Tianjin 2023, organisé par le WEF, en collaboration avec le gouvernement chinois.À travers ce forum, le Vietnam souhaite présenter les réalisations du développement socio-économique, transmettre de grands messages sur les objectifs, les points de vue et les orientations de développement du Vietnam ; se tenir au courant des nouvelles questions et tendances de l'économie mondiale, débattre de la réflexion sur le développement et de la gouvernance aux niveaux mondial, régional et national ; continuer à promouvoir les relations de coopération entre le Vietnam et le WEF ; renforcer la coopération avec les entreprises mondiales et régionales, en particulier les entreprises chinoises.La participation du Vietnam contribuera à proposer des solutions aux niveaux mondial, régional, national et d’ entreprise, à souligner le rôle du secteur privé et de la coopération public-privé, à promouvoir de nouveaux moteurs de croissance tels que le développement vert, la transformation numérique, l’innovation, etc.La participation au WEF de Tianjin 2023 avec des messages sur les nouveaux moteurs de croissance économique est également l'occasion pour le Vietnam de partager ses réalisations, ses expériences, ses orientations de développement et de profiter de la coopération du WEF, des pays, des organisations internationales et de groupes mondiaux et régionaux pour aider le Vietnam à mettre en œuvre son objectif de développement socio-économique et de transition du modèle de croissance, a conclu Pham Sao Mai. - VNA