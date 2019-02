Berlin, 23 février (VNA) – La visite du vice-Premier ministre et ministre Pham Binh Minh en Allemagne les 20 et 21 février est couronnée de succès, selon l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Minh Vu.

Le vice-Premier ministre et ministre Pham Binh Minh (gauche) et le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas. Photo : VNA

Passant en revue les activités de la visite, le diplomate vietnamien a déclaré à la presse que le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, avait eu des entretiens avec le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, et rencontré le vice-président du Bundestag, Hans-Peter Friedrich, et le ministre des Affaires économiques et de l'Energie, Peter Altmaier. .



Lors de ces événements, les responsables allemands ont convenu de renforcer le partenariat stratégique des deux pays dans les années à venir. Ils ont également affirmé qu'ils feraient des efforts pour promouvoir la signature et la ratification de l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) dans les meilleurs délais.



Les deux parties ont exprimé leur satisfaction devant les progrès du partenariat stratégique, en particulier dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement. Les échanges bilatéraux ont dépassé les 10 milliards de dollars en 2018, soit une hausse de plus d'un milliard de dollars par rapport à l'année précédente, et l'Allemagne reste un partenaire commercial de premier plan du Vietnam au sein de l'UE. Pendant ce temps, plus de 300 grandes entreprises allemandes opèrent efficacement au Vietnam.



L’Ambassadeur Nguyen Minh Vu a noté lors des rencontres que les deux parties étaient convenues de coordonner étroitement leurs travaux au sein de forums et d’organisations internationales, en particulier dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies, où l’Allemagne est actuellement membre non permanent et le Vietnam se disputant un siège similaire pour la mandat 2020-2021. En 2020, l'Allemagne assumera la présidence du Conseil de l'UE, tandis que le Vietnam assumera la présidence de l'ASEAN.

Les deux parties ont également partagé leurs points de vue sur de nombreuses questions internationales et régionales d'intérêt commun. Ils ont exprimé leur soutien à la libéralisation du commerce, au maintien de mécanismes multilatéraux et au respect du droit international pour la paix et la stabilité dans la région et dans le monde.



S'agissant de la perspective de coopération, ils ont souligné le souhait de porter le partenariat stratégique à un nouveau développement plus profond et pragmatique dans de nombreux domaines tels que l'économie, le commerce, les investissements, l'éducation et la culture. Ils ont également convenu de prêter attention à la coopération dans les domaines des énergies renouvelables, de la science et de la technologie et de la formation de la main-d'œuvre, a déclaré l’ambassadeur Nguyen Minh Vu.



L’ambassadeur a déclaré qu’il était impressionné par l’accueil chaleureux de la partie allemande envers la délégation vietnamienne, ajoutant que les réunions avaient eu lieu de manière sincère montrant ainsi l’aspiration des deux parties à favoriser le partenariat stratégique.



Grâce aux excellents résultats de la visite, de nombreuses opportunités de coopération pour les deux pays seront créées, fournissant la base pour le développement de leur partenariat, a-t-il ajouté. –VNA