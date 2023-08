Hanoï, 4 août (VNA) - La visite officielle du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, du 4 au 6 août en Indonésie, contribuera à consolider une amitié étroite, à promouvoir la compréhension mutuelle et à renforcer davantage le partenariat stratégique bilatéral qui célèbre sa 10e année en 2023, selon un diplomate indonésien.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue (droite) reçoit le 25 juillet l'ambassadeur de l' Indonésie au Vietnam, Denny Abdi. Photo : VNA

La déclaration a été faite par l'ambassadeur de l’Indonésie au Vietnam Denny Abdi dans son interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information à l'occasion de la visite officielle de Vuong Dinh Hue.Denny Abdi a déclaré que depuis l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en 1955, l'Indonésie et le Vietnam ont travaillé ensemble pour faire progresser la coopération mutuellement bénéfique.Le commerce bilatéral total a atteint 14,2 milliards de dollars en 2022, ce qui représente une augmentation de 40% par rapport à l'objectif de 10 milliards de dollars. Les deux pays se sont fixé un nouvel objectif de 15 milliards de dollars d'ici 2028 dans le commerce bilatéral, qui devrait être atteint plus tôt que prévu, a-t-il déclaré.Selon le diplomate, la visite du haut législateur vietnamien est une occasion de renforcer davantage le partenariat et de promouvoir une éventuelle coopération économique entre les deux pays dans divers domaines d'intérêt mutuel.Grâce à cette visite, les deux parties peuvent mieux comprendre les avantages stratégiques de chaque pays pour créer des produits de qualité à plus forte valeur ajoutée, dans des domaines où les deux pays ont un avantage concurrentiel tels que les produits aquatiques, les énergies renouvelables, l'économie numérique, l'agriculture et les industries de haute technologie.L'Indonésie et le Vietnam partagent également l'importance d'accélérer sa transition vers les énergies renouvelables, car ils sont tous deux des pays participants au Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP). Outre la lutte contre l'impact du changement climatique, une transition rapide vers les énergies renouvelables renforcera la sécurité énergétique nationale et assurera une croissance économique durable, a-t-il déclaré.La coopération dans les domaines des véhicules électriques et des batteries, et le développement des énergies renouvelables sont importants pour les deux pays en réponse aux défis mondiaux vers un système énergétique mondial et une croissance économique plus résilients.Dans le cadre de la visite, afin de renforcer davantage la coopération en matière de commerce et d'investissement ainsi que d'élargir le réseau d'affaires entre les secteurs privés, le dirigeant vietnamien devrait organiser un Forum d'affaires et d'investissement Vietnam-Indonésie auquel participeront un grand nombre d'entreprises des deux pays. Le Forum permettra en outre aux secteurs privés d'explorer des domaines inexploités de coopération potentielle, a déclaré le diplomate.Il a poursuivi en disant que le Vietnam et l'Indonésie représentent 60% de la population totale de l'ASEAN, et que la population des deux pays est pour la plupart à un âge actiff, ce qui stimulera considérablement la productivité économique.Ainsi, par la taille de sa population, sa croissance économique progressive et sa politique extérieure active, les deux pays jouent un rôle essentiel pour mieux promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région, a-t-il ajouté.- VNA