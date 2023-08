Hanoi (VNA) - L’ambassadeur du Kazakhstan au Vietnam, Yerlan Baizhanov, a souligné l’importance de la visite officielle du 20 au 22 août au Vietnam du président kazakh Kassym-Jomart Tokayev, soulignant que ce voyage affirme une grande confiance politique entre les deux pays et contribue à promouvoir leur partenariat multiforme.



S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au seuil de la visite, le diplomate a déclaré qu’il s’agit de la première visite au Vietnam de Kassym-Jomart Tokayev dans son nouveau poste, et aussi la première visite d’un chef d’Etat kazakh au Vietnam au cours des 12 dernières années.

Le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev effectuera une visite officielle du 20 au 22 août au Vietnam. Photo: VNA

Selon l’ambassadeur, le dirigeant kazakh doit rencontrer des dirigeants vietnamiens de haut rang, dont le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, le président de la République Vo Van Thuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, au cours de laquelle les hauts dirigeants des deux parties discuteront des questions importantes.



Le Vietnam et le Kazakhstan traversent une période de forte croissance économique et de développement rapide, de sorte que les deux parties ont beaucoup de questions à discuter et à se proposer, a-t-il déclaré.



Le président Kassym-Jomart Tokayev visitera également les provinces et les villes voisines de Hanoi, ainsi qu’un certain nombre d’entreprises manufacturières, a-t-il ajouté.



Dans le cadre de la visite, les deux parties devraient signer plus de 10 accords de coopération, en particulier un plan d’action conjoint pour promouvoir la coopération économique et commerciale, créant une nouvelle prémisse de base pour les liens économiques, a-t-il fait savoir.



Un autre document important est un accord sur l’exemption de visa pour les citoyens des deux pays, qui devrait soutenir activement les échanges touristiques, contribuer à renforcer davantage la coopération en matière d’investissement en général, et les échanges culturels, éducatifs et populaires en général, a-t-il poursuivi.



L’ambassadeur Yerlan Baizhanov s’est dit convaincu que les résultats de la visite contribueront à élargir les relations commerciales bilatérales de manière substantielle.



Le diplomate a souligné l’importance pour les deux États et les deux gouvernements de créer des instituts coopératifs, de conclure des accords, de créer des comités, de délivrer des licences et des certificats pour créer les prémisses d’une coopération globale entre les deux pays.



Il est nécessaire d’établir de nouvelles relations dans les domaines de la science, des échanges entre les peuples, du commerce, de l’éducation, de l’information et de la culture, afin d’explorer davantage le potentiel humain, a-t-il plaidé.



La coopération pragmatique ne consiste pas à ouvrir de nouvelles lignes aériennes, mais à donner envie aux habitants des deux pays d’être sur ces vols, afin que l’envie de décoller surgisse dans leur esprit en sachant que là où ils vont les accueillera, a-t-il encore indiqué. – VNA