Washington (VNA) - La visite d’État du président américain Joe Biden au Vietnam constitue la prochaine étape et la combinaison du travail effectué depuis quatre décennies depuis la normalisation des relations américano-vietnamiennes, a déclaré Andrew Wells-Dang, un expert senior sur le Vietnam au Centre pour les affaires asiatiques de l’Institut américain pour la paix (USIP).

Andrew Wells-Dang, expert senior sur le Vietnam au Centre pour les affaires asiatiques de l’Institut américain pour la paix (USIP). Photo: VNA

Dans une récente interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) aux États-Unis, Wells-Dang a déclaré qu’il espérait que cette visite marquerait le début d’un nouveau chapitre dans les relations américano-vietnamiennes, où les deux parties pourraient travailler plus étroitement ensemble dans les domaines où elles ont travaillé jusqu’à présent et peuvent commencer à travailler dans de nouveaux domaines et discuter de sujets difficiles sur la base de la confiance et du respect.

Il a noté que le rythme et la fréquence des visites entre les deux pays augmentaient rapidement, affirmant qu’au cours des années écoulées depuis qu’il était à l’USIP, il avait eu la chance de se rendre au Vietnam à cinq reprises et qu’à chaque fois, il y avait davantage d’échanges de délégations entre les deux pays.

L’universitaire a mentionné la visite au Vietnam plus tôt cette année de l’administratrice de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) Samantha Power, ajoutant que «plusieurs membres du Cabinet et le président Biden s’y rendont à leur tour».

Il a ajouté qu’au cours des dernières années, presque tous les hauts responsables américains se sont rendus au Vietnam, et vice versa. En outre, les visites non officielles entre les États-Unis et le Vietnam se poursuivent, offrant ainsi aux deux parties davantage de chances de se connaître les uns les autres, de mieux comprendre les pays de chacun, surtout après la réouverture des voyages.

Selon Andrew-Dang, il existe de nombreux piliers différents dans les relations entre les États-Unis et le Vietnam, et ils sont tous fondamentaux pour les relations bilatérales. Mais les relations économiques sont également cruciales et se sont développées rapidement, a-t-il déclaré, soulignant que les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial du Vietnam et que le Vietnam est une destination importante pour les entreprises américaines qui cherchent à investir.

Les entreprises américaines ont déclaré qu’elles cherchaient désormais toutes à diversifier leurs investissements dans différents pays, et le Vietnam est la première destination, a indiqué Wells-Dang.

Il a fait savoir que l’USIP travaillait beaucoup sur les questions de la guerre, qui ne divisent plus les États-Unis et le Vietnam, près de 50 ans après la fin de la guerre. Les deux parties travaillent côte à côte pour identifier les personnes disparues des deux parties, pour nettoyer les bombes, mines terrestres, restes explosifs de guerre et l’agent orange afin d’aider les personnes handicapées à cause de la guerre. Cela a été un facteur qui a rendu les relations américano-vietnamiennes plus fortes et différentes des autres relations, a-t-il affirmé.

Les échanges éducatifs se sont développés rapidement, à mesure que le nombre d’étudiants vietnamiens dans les universités et écoles américaines a augmenté, a-t-il poursuivi, notant que le Vietnam est désormais l’un des pays comptant le plus grand nombre d’étudiants internationaux aux États-Unis.

Wells-Dang a également mentionné les échanges culturels et la coopération technologique entre les deux pays, soulignant que la technologie est un facteur important. Les États-Unis et le Vietnam souhaitent renforcer leur coopération dans les domaines de haute technologie, ce qui renforcera toutes les composantes de leur relation, a-t-il déclaré. – VNA