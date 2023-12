Le site cambodgien Domrey News publie un article d'Uch Leang, directeur adjoint du Département d'études sur l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient de l'Institut des relations internationales de l'IRIC, sur la visite du Premier ministre cambodgien, Samdech Thipadei Hun Manet , au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre cambodgien, Samdech Thipadei Hun Manet, effectuera les 11 et 12 décembre une visite officielle au Vietnam.



A la veille de la visite, le site cambodgien Domrey News a publié un article d'Uch Leang, directeur adjoint du Département d'études sur l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient de l'Institut des relations internationales de l'Académie royale du Cambodge (IRIC), qui fait l'éloge de la signification et de l'importance de cette visite.



Il a écrit que cette visite apporterait de nombreux avantages considérables aux Cambodgiens et même aux deux peuples.



L’auteur a en outre souligné que la prochaine visite de Samdech Thipadei Hun Manet au Vietnam serait son deuxième voyage à l'étranger depuis son entrée en fonction en tant que Premier ministre du Cambodge fin août 2023. Cette visite revêt une grande importance et vise à renforcer les bonnes relations entre les peuples vietnamien et cambodgien.



Uch Leang a également mentionné dans l'article que Hong Manet avait récemment tenu une série de rencontres avec des dirigeants vietnamiens à diverses occasions tant régionales qu' internationales, lors desquelles il s'était félicité de la bonne dynamique de développement des relations entre les deux pays dans de nombreux domaines, dont le tourisme, la défense, la sécurité, le commerce...



Uch Leang a estimé que la prochaine visite contribuerait à approfondir les relations entre les deux pays et leur coopération étroite dans les domaines politique, sécuritaire, économique, culturel et social.



Selon lui, elle contribuera à développer les relations d’amitié traditionnelle entre les deux pays, dans l’intérêt des deux peuples. -VNA