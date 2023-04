Le premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et président cubain Miguel Díaz-Canel a affirmé attacher toujours de l’importance aux relations dans tous les domaines avec le Vietnam.

La 4e conférence internationale de la Commission du fleuve Mékong (MRC), sur le thème "Innovation et coopération pour un Mékong sécurisé et durable en eau", s'est ouverte dimanche 2 avril à Vientiane.

La ville de Da Nang (Centre) et la région autonome Zhuang du Guangxi en Chine partagent de nombreuses similitudes et offrent des conditions optimales pour la coopération via les routes maritimes.