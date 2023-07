Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La visite d'Etat en Italie du président Vo Van Thuong contribuera à promouvoir le commerce bilatéral et à élargir les opportunités de coopération commerciale pour les entreprises des deux pays.



Selon les données des Douanes du Vietnam en 2022, le commerce bilatéral s’est chiffré à 6,2 milliards de dollars, en hausse de 11% par rapport à 2021, dont 4,4 milliards d’exportations vietnamiennes ( 14%) et 1,7 milliard d’importations vietnamiennes ( 3,6%).



Au cours des quatre premiers mois de 2023, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint plus de 2 milliards de dollars, en baisse de 2,7% par rapport à la même période en 2022.



Le Vietnam exporte principalement vers l’Italie des machines, des équipements, des téléphones, des ordinateurs et des composants, des moyens de transport et des pièces détachées, du fer et de l'acier, du café, du textiles, des fruits de mer... Et il en importe des machines et équipements mécaniques, du plastique, des produits pharmaceutiques, des meubles, des boissons, de l'alcool et du vinaigre…



En 2019, le Vietnam et l'Italie ont signé un protocole de coopération entre le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le ministère italien du Développement économique dans le secteur de l'énergie afin de renforcer et d'élargir la coopération dans de nombreuses filières énergétiques différentes.



Lors d’une rencontre avec l’ambassadeur d’Italie au Vietnam, Antonio Alessandro, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a affirmé que les deux pays ont encore de nombreux potentiels à promouvoir dans les temps à venir. Selon lui, après la signature et l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) en août 2020, le commerce bilatéral a connu une croissance très dynamique.



Le ministre Nguyên Hông Diên et l'ambassadeur Antonio Alessandro ont également discuté de la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie, en particulier les énergies renouvelables et le gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi que de solutions pour supprimer les obstacles et favoriser le développement du commerce et de l’investissement entre leurs pays.



Selon l’Office du Commerce du Vietnam en Italie, les entreprises vietnamiennes souhaitant faire des affaires sur le marché italien doivent mener des études profondes sur les coutumes et les pratiques commerciales pour élaborer une stratégie de développement de produits spécifique.



L’Office du Commerce du Vietnam en Italie a également indiqué que les entreprises italiennes apprécient les réponses rapides à leurs lettres et questions.



Il a également recommandé aux entreprises vietnamiennes de faire preuve de prudence lors de la signature de contrats et de l'utilisation de moyens de paiement sûrs.



En outre, les entreprises vietnamiennes doivent contacter régulièrement l’Office du Commerce du Vietnam pour vérifier les informations sur leurs partenaires.



Afin de promouvoir la coopération dans les domaines de l'industrie et des machines, le ministère de l'Industrie et du Commerce a demandé à l'Italie d’aider les petites et moyennes entreprises vietnamiennes à améliorer leur compétitivité dans les secteurs dans lesquels ce pays possède des atouts, comme les industries de soutien au textile-habillement et à la chaussure, afin que le Vietnam puisse participer plus profondément aux chaînes d'approvisionnement mondiales.



Le ministère de l'Industrie et du Commerce a de plus suggéré à la partie italienne de renforcer l'échange d'informations et d’informer des mises à jour des réglementations de l'UE en général et de l'Italie en particulier concernant les marchandises importées du Vietnam.



Actuellement, le ministère de l'Industrie et du Commerce encourage les entreprises italiennes à venir investir au Vietnam dans la transformation de produits agricoles, l'alimentation, la création de mode et les industries de soutien. -VNA