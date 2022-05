Hanoi (VNA) - La présidente grecque Katerina Sakellaropoulou effectue une visite officielle au Vietnam du 15 au 19 mai à l'invitation de son homologe vienamien Nguyên Xuân Phuc.

La présidente grecque Katerina Sakellaropoulou. Photo : VNA

La visite se déroule dans un contexte où l'amitié traditionnelle entre les deux pays se développe sans cesse. Bien que fortement touchés par l'épidémie de COVID-19, les échanges et les contacts entre les dirigeants des deux pays se sont maintenus.

Le Vietnam et la Grèce ont établi des relations diplomatiques le 15 avril 1975. Les deux pays présentent de nombreuses similitudes en termes de longue histoire, de culture et de positions géopolitiques importantes. En mars 2007, la Grèce a ouvert une ambassade à Hanoï. Le 26 mars 2012, le Vietnam a officiellement ouvert son ambassade à Athènes.

Bien que la Grèce ait dû faire face à une crise de la dette publique avec une série de problèmes politiques et socioéconomiques ainsi qu'à une crise migratoire ces dernières années, ce pays a accordé de l'importance à ses relations avec le Vietnam.

Actuellement, les relations économiques entre le Vietnam et la Grèce sont encore modestes, cependant, le commerce bilatéral a progressé assez rapidement ces cinq dernières années. En particulier, les exportations du Vietnam vers la Grèce ont fortement augmenté et le Vietnam a toujours affiché un excédent commercial élevé. En 2021, la valeur des échanges bilatéraux a atteint plus de 446 millions de dollars, en hausse de 33% en rythme annuel.

Les exportations principales du Vietnam vers la Grèce sont les chaussures (18 millions de dollars) et le textile (3,6 millions de dollars), les produits aquatiques (5,8 millions de dollars) et les meubles (2,6 millions de dollars).

Récemment, la noix de cajou, le café et les produits sidérurgiques ont affiché un fort taux de croissance. Depuis 2013, l'exportation de téléphones mobiles a considérablement augmenté, passant de 73,9 millions de dollars en 2014 à 116 millions en 2020, devenant ainsi le principal produit d'exportation vers ce pays. De plus, les fruits et légumes, le caoutchouc... ont aussi des potentiels. En sens inverse, les importations du Vietnam en provenance de Grèce sont encore faibles, se concentrant sur un certain nombre de produits principaux dont papier et carton, matières premières pour la production de tabac, etc.

Dans le cadre de la coopération au développement, la Grèce a fourni une aide aux groupes ethniques minoritaires, aux victimes des inondations, aux personnes handicapées et aux victimes de l'agent orange (AO)/dioxine, en construisant une école de 200 000 dollars dans la province de Thua Thien-Hue, en faisant un don de 100 000 dollars au fonds pour les victimes de l'OA, de 100 fauteuils roulants à des personnes handicapées, et d'autres activités.

Le Vietnam et la Grèce ont signé des documents de coopération pour promouvoir leurs relations bilatérales, comme l'accord-cadre de coopération économique, industrielle et technologique en 1996, un autre de coopération touristique en 2007, l’Accord de coopération dans la culture en 2008, un autre sur la promotion et la protection des investissements en 2008, l'accord sur la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères en 2008, un autre de coopération dans le domaine de l'énergie entre le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le ministère du Développement de la Grèce en 2008, l’accord sur le transport aérien en 2009, un autre de coopération touristique en 2013, l’accord sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques en 2018…

La Grèce est l'un des pays de l'UE qui a ratifié le plus tôt l'accord d'investissement entre le Vietnam et l'Union européenne (EVIPA) et a soutenu la candidature du Vietnam au Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2023-2025.

La visite officielle au Vietnam de la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou du 15 au 19 mai 2022 contribuera à consolider la confiance politique et à approfondir la coopération multiforme dans les domaines de la politique, de la diplomatie et de l'économie, de la culture, du tourisme..., pour bâtir des relations bilatérales plus substantielles.- VNA