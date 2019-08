Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et son homologue malaisien Mahathir Mohamad. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La visite officielle au Vietnam du Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad, effectuée les 27 et 28 août, a été couronnée de succès.

Dans le cadre de cette visite, le Premier ministre malaisien est allé saluer le secrétaire général du Parti et président vietnamien Nguyen Phu Trong et a eu un entretien avec son homologue Nguyen Xuan Phuc.

Lors de ces rencontres, les dirigeants des deux pays ont été unanimes sur la nécessité d’approfondir le partenariat stratégique bilatéral, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la coopération, le développement et la prospérité de la région comme du monde.

Les deux pays ont publié une déclaration commune selon laquelle ils ont convenu de maintenir régulièrement leurs contacts de haut niveau, de renforcer leurs échanges sur les questions stratégiques à travers les visites de haut niveau et d’autres échelons. Ils se sont également engagés à élargir leur coopération à travers les mécanismes de coopération et de consultation disponibles, dont le Comité mixte sur la coopération dans l’économie, les sciences et les techniques, et le Dialogue stratégique de niveau de hauts fonctionnaires.

Les deux parties ont décidé de renforcer leurs relations dans la défense en établissant un comité de haut niveau sur la coopération Vietnam-Malaisie dans ce domaine, dont la première réunion sera organisée au Vietnam cette année. Elles ont en outre affirmé leur engagement d’intensifier leur collaboration dans la lutte contre la criminalité transnationale, la criminalité liée aux hautes technologies et à la drogue, la piraterie, le terrorisme...

Sur le plan économique, les deux pays ont convenu d’augmenter leurs échanges commerciaux pour les porter à 15 milliards de dollars ou plus en 2020, et de collaborer pour organiser des activités de promotion de l’investissement

Dans le secteur de l’emploi, le Vietnam et la Malaisie se sont mis d’accords pour renforcer leurs relations mutuellement bénéfiques, en saluant l’organisation d’une réunion du groupe de travail commun concernant l’application du mémorandum sur le recrutement et l’emploi de travailleurs signé en 2015.

De plus, les deux pays sont tombés d’accord sur un renforcement de leurs échanges culturels et touristiques grâce à l’augmentation des vols directs entre le Vietnam et la Malaisie. Ils ont décidé de parachever leur accord de service aérien (ASA) pour une signature future.

Les deux parties ont souligné par ailleurs l’importance du maintien de la solidarité et du rôle central de l’ASEAN, de l’application complète et efficace de la Vision de la Communauté de l’ASEAN pour 2025. Elles ont réaffirmé leur engagement d’oeuvrer avec les autres pays membres de l’ASEAN en vue d’édifier une Communauté de l’ASEAN solidaire, unie, résiliente et innovante avec un rôle central dans la structure régionale en formation.

Les deux pays ont également souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et du principe de primauté du droit dans la région, dont la garantie de la sûreté, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale. Ils ont partagé leurs préoccupations profondes concernant les dernières évolutions de la situation en Mer Orientale. Ils ont insisté sur la nécessité de régler les différends par la voie pacifique, de respecter les processus juridiques et diplomatiques, de s’abstenir de recourir à la force ou de menacer d’y recourir, d’observer les principes du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



A cette occasion, une lettre d’intention concernant la signature d’un mémorandum de coopération dans l’application de la loi a été signée en présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et de son homologue malaisien Mahathir Mohamad. Les deux parties ont également échangé des lettres concernant l’établissement d’un groupe de députés d’amitié Malaisie-Vietnam.-VNA