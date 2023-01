L'ambassadeur du Vietnam en Slovaquie, Nguyen Tuan (droite) le gouverneur de la ville, Pavol Dobossy. Photo : VNA



Moscou (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Slovaquie, Nguyen Tuan, s'est récemment rendu dans la ville de Horne Saliby, dans la province de Trmava, où le Président Ho Chi Minh s'est rendu en 1957, et une plaque de bronze est placée en sa mémoire.

Il a rencontré le gouverneur de la ville, Pavol Dobossy, qui a déclaré au diplomate qu'après 65 ans, la mairie de Horne Saliby conservait toujours un carnet contenant les écrits du Président Ho Chi Minh et des photos de sa visite dans la localité.

En 2017, une plaque de bronze a été placée en souvenir du défunt dirigeant vietnamien.



Nguyen Tuan a remercié les autorités et les habitants de la ville de Horne Saliby et Pavol Dobossy personnellement pour avoir préservé de précieux souvenirs du Président Ho Chi Minh.



Pavol Dobossy a affirmé sa volonté de coopérer avec l'ambassade du Vietnam pour continuer à préserver conjointement les souvenirs du défunt dirigeant en tant que symbole des bonnes affections et de l'amitié traditionnelle entre les peuples des deux pays. - VNA