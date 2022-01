Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Malgré les impacts de la pandémie de COVID-19 qui ont fortement touché le secteur du tourisme, la ville de Hanoï est toujours considérée comme l'une des meilleures destinations touristiques du monde, selon de nombreux sites internationaux reconnus.

La capitale de Hanoï s'est classée 2e sur la liste des 25 destinations de voyage les plus populaires de l'Asie et 6e sur la liste des 25 destinations de voyage les plus populaires du monde dans le classement de Travelers' Choice Adwards 2021 de TripAdvisor.

World Packers, un célèbre site de voyage, a classé Hanoï parmi ses 10 villes les moins chères du monde pour les étrangers. Selon World Packers, le Vietnam est l'un des pays les moins chers d'Asie du Sud-Est. En particulier, sa capitale Hanoï est l'endroit idéal pour les étrangers souhaitant y vivre et y travailler avec un budget serré. La ville impressionne par son histoire, son architecture, sa cuisine de rue et sa vie nocturne. Les visiteurs peuvent se faire de nouveaux amis, découvrir une culture diversifiée et explorer la beauté naturelle.

Hanoï, aux côtés de Ho Chi Minh-Ville et de l'île de Phu Quoc, a été classé parmi les 100 plus grands endroits au monde à explorer sur Terre en 2021, selon le vote du Time Magazine (Time) basé aux États-Unis.

Avec l'ancienne ville de Hoi An et Ho Chi Minh-Ville, Hanoï figure sur la liste des 147 « Meilleures villes pour une "Workcation" » publiée par le site de voyage britannique Holidu.

Sur le toit de Hanoi La Siesta Diamond Hotel and Spa à Hanoï. Photo : Hanoi La Siesta Diamond Hotel and Spa.

Avec 51.68 points, la capitale vietnamienne se classe 44e sur la liste des 50 du classement "COVID-19 City Safety Ranking" publié par l'agence d'analyse Deep Knowledge Analytics (DKA) basée à Londres qui a examiné 72 villes en termes de cinq catégories de réponses à la pandémie: résilience économique, gouvernance, soins de santé, quarantaines et vaccinations.

De nombreux hôtels à Hanoï ont également reçu l'honneur de sites internationaux. Sofitel Legend Metropole Hanoi a reçu en mars 2021 pour la 2 fois le titre de Cinq étoiles par le Forbes Travel Guide. C’est le meilleur niveau de reconnaissance dans le classement mondial réalisé par le Forbes Travel Guide. De plus, quatre hôtels situés dans le Vieux quartier de Hanoï ont été classés parmi les 25 hôtels ayant les plus beaux toits du monde en 2021, dans le cadre des « 2021 TripAdvisor Travelers' Choice Awards » .

Selon Dang Huong Giang, directrice du Service municipal du tourisme, en 2021, le secteur du tourisme de la ville a déployé de manière synchrone de nombreuses solutions pour développer le tourisme et a lancé de nombreux nouveaux produits et services touristiques pour s'adapter à la situation actuelle, tout en assurant la sécurité dans le contexte des évolutions compliquées de l'épidémie de COVID-19. -VNA