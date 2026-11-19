Hanoi (VNA) - En déplacement officiel dans la province chinoise du Guangdong, le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hai Phong, Lê Ngoc Châu, a réaffirmé mercredi 18 novembre le caractère prioritaire des investissements chinois pour la ville portuaire du Nord du Vietnam.

Lors de rencontres avec les dirigeants des groupes technologiques Autel à Shenzhen et Biel Crystal à Huizhou, il a souligné l’importance stratégique de la Chine en tant que partenaire commercial majeur, appelant à renforcer la coopération dans les domaines des infrastructures et des chaînes d’approvisionnement.

Présentant les atouts majeurs de sa ville, Lê Ngoc Châu a souligné le rôle stratégique de Hai Phong, véritable porte d’entrée maritime du Nord du Vietnam. Selon le responsable, la ville concentre l’ensemble des infrastructures de transport clés, réunissant notamment un port en eau profonde, des autoroutes et un aéroport international.

Le port en eau profonde de Lach Huyên exploite déjà six quais capables d’accueillir des navires de plus de 200.000 tonnes, tandis que la construction des terminaux suivants se prépare en vue d’achever les douze quais prévus d’ici 2030. Sur le plan économique, la ville a enregistré une croissance de 11,81% en 2025, se classant au deuxième rang national, tout en décrochant la première place pour l’indice de réforme administrative et en figurant parmi les trois premières localités du pays en matière de compétitivité provinciale.

Hai Phong a attiré à ce jour plus de 1.800 projets d’investissements directs étrangers (IDE) provenant de 44 pays et territoires, pour un capital enregistré total dépassant 51 milliards de dollars. Ses parcs industriels et zones économiques concentrent à eux seuls 1.076 de ces projets, représentant près de 45,7 milliards de dollars, tandis que le secteur des IDE génère environ 84 % de son chiffre d’affaires à l’exportation. Depuis le début de l’année et jusqu’au 14 novembre 2026, la ville a capté près de 4,198 milliards de dollars, dépassant ainsi ses objectifs annuels.

Les investisseurs chinois y occupent une place prépondérante avec 823 projets totalisant plus de 13,2 milliards de dollars, soit environ 26% du stock d’IDE de la ville, dont 453 projets (plus de 9,6 milliards de dollars) implantés dans les parcs industriels et zones économiques. De nombreux grands groupes chinois, tels que Biel Crystal, Wolong, GreatStar, Sanhua, Jintian et Shanghuan, ont choisi Hai Phong et continuent d’y étendre leurs capacités de production.

Hai Phong entame une nouvelle phase de développement avec l’ambition d’atteindre une croissance économique annuelle moyenne d’au moins 13 % sur la période 2026-2030, a souligné Lê Ngoc Châu. Pour soutenir cet objectif, la ville s’appuie sur trois zones économiques, 52 parcs industriels et une zone de libre-échange dotés de politiques incitatives attractives, tout en disposant d’environ 5.000 hectares de foncier industriel prêt à accueillir des projets d’envergure.

Afin d’anticiper la vague de réorientation des investissements mondiaux, Hai Phong entend privilégier les projets liés aux hautes technologies, aux semi-conducteurs, à l’intelligence artificielle et à l’électronique. Elle cible également l’énergie verte, la logistique, les industries de soutien ainsi que l’économie circulaire, autant de secteurs stratégiques dans lesquels les entreprises chinoises disposent de solides atouts.

Fondé en 1989 à Shenzhen, Biel Crystal est le fournisseur exclusif de verres tactiles pour Apple, Samsung, Huawei et Tesla. Il exploite aujourd’hui neuf sites de production dans le monde et emploie plus de 100.000 personnes. Son cœur de métier réside dans la fabrication de verres de protection et de glaces en saphir destinés aux montres haut de gamme, aux smartphones, aux montres connectées et aux équipements de réalité augmentée et virtuelle (AR/VR), ainsi que de vitrages spécialisés pour le secteur automobile.

À Hai Phong, ce groupe chinois pilote trois projets représentant un capital d’investissement enregistré de 533,6 millions de dollars et prévoit d’y investir plus de 100 millions de dollars supplémentaires en 2027.

Fondé en 2000 à Shenzhen, Autel fédère aujourd’hui cinq filiales. Ses produits et services sont commercialisés dans plus de 100 pays et territoires, parmi lesquels figurent des marchés majeurs tels que les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Australie.

Il concentre ses activités sur des secteurs de haute technologie : la fabrication d’équipements de diagnostic et de réparation automobile, les systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS), les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) ainsi que les composants électroniques embarqués.

Autel développe également des drones, des solutions d’énergie verte et des bornes de recharge intelligente pour véhicules électriques. Au Vietnam, il est déjà solidement implanté à Hai Phong, où il pilote trois projets représentant un investissement total enregistré de 107 millions de dollars.

Lê Ngoc Châu a salué les projets d’expansion des investissements prévus en 2027 par les grands groupes présents à Hai Phong. Afin d’optimiser cette coopération, les autorités locales encouragent le transfert de lignes de production modernes ainsi que l’implantation d’activités de recherche, de conception et d’essai de nouveaux produits au sein de la ville portuaire, tout en misant sur une automatisation accrue pour réduire la dépendance à la main-d’œuvre peu qualifiée.

Par ailleurs, la ville attend des entreprises qu’elles établissent une feuille de route claire en matière d’intégration locale, en privilégiant les synergies avec le tissu industriel de sous-traitance déjà en place. Hai Phong souhaite ainsi voir ces groupes jouer un rôle de catalyseur pour attirer leurs fournisseurs satellites et bâtir ensemble un écosystème durable sur le territoire. – VNA