Da Nang, 29 septembre (VNA) - La ville centrale de Da Nang a reçu le Prix de la ville intelligente Séoul (Séoul Smart City Prize) dans la catégorie ‘’La ville est centrée sur les gens’’ ( Bronze Centricité humaine) lors du Forum des maires des villes intelligentes à Séoul, en République de Corée, pour ses membres villes de l’Organisation mondiale des villes intelligentes et durables (WeGO).

Le Séoul Smart City Prize promeut un modèle de ville intelligente innovant mais inclusif qui prend en charge les groupes défavorisés. Il vise également à réduire l'écart entre les villes et à féliciter celles qui s'efforcent de mettre en œuvre un modèle innovant et inclusif de ville intelligente dans leurs capacités respectives, compte tenu des différentes circonstances municipales.Da Nang est membre de la liste des 215 membres de l'Organisation mondiale des villes intelligentes et durables (WeGO) – une association internationale composée de gouvernements locaux, de fournisseurs de solutions technologiques intelligentes et d'institutions engagées dans la transformation des villes en villes intelligentes et durables grâce à faciliter les partenariats public-privé (PPP) – et le réseau ASEAN Smart Cities.Un rapport du service de l'Information et des Communications de la ville a révélé que 93% de la population de Da Nang était abonnés à un smartphone et que 97 % des ménages utilisaient un smartphone.Environ 3,55 millions de comptes parmi les plus de 15 ans ont accès au paiement sans numéraire, tandis que chaque résident possède au moins deux comptes sur les réseaux sociaux associés à un code d'identification (ID) et à un dossier de santé.Chaque élève a reçu une pièce d'identité et des bulletins scolaires numériques pour faciliter l'enquête sur l'éducation et le contrôle de la qualité.Le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC) de la ville a également lancé un système d’écologie numérique comprenant une application mobile multiservices et une citoyenneté numérique, comprenant une plateforme de voyages intelligents, un standard 1022 et Danamap pour les appels d’urgence.Da Nang s'est développée en tant que « ville intelligente » d'ici 2025 et est la première au Vietnam à rejoindre le réseau de villes « intelligentes » de l'ASEAN d'ici 2030.LG Electronics et Samsung de la République de Corée ont coopéré avec la ville pour promouvoir la recherche, la production et l'éducation ainsi que la fabrication de produits électroniques. - VNA