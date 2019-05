Photo: VNA

Da Nang (VNA) - La diva vietnamienne My Tam et la chanteuse Trong Tan interprèteront des chansons illustrant la beauté du fleuve Han à Da Nang et de la Volga de Russie, lors de la cérémonie de lancement du 10e festival international des feux d'artifice de Da Nang, le 1er juin.



Le directeur général du festival, Do Thanh Hai, a annoncé cette nouvelle lors d'une conférence de presse tenue à Da Nang, confirmant que cette performance artistique lancerait ce festival, qui durera un mois, avec une scène étonnante dédiée à l'espace aquatique.



Il a ajouté que des chanteurs vietnamiens tels que Hong Nhung, Tung Duong, Uyen Linh, Phuong Vy et Thao Trang ainsi que des artistes européens se produiront également.



M. Hai a déclaré que ce festival comprendra des performances artistiques et des carnavals de rue tous les week-ends, entre le 2 juin et le 7 juillet.



Est également prévue la dernière manche du concours national Flashmob au Da Nang Sun World Wonders le 29 juin.



Le festival Sunshine Dance se tiendra du 31 mai au 30 septembre dans les Ba Na Hills de Sun World. Plus de 200 danseurs et artistes offriront deux représentations quotidiennes.



Le festival de feux d'artifice - la 10e édition depuis 2008 - mettra en vedette des équipes de Russie, du Brésil, de Belgique, de Finlande, du Royaume-Uni, de Chine, d'Italie et du Vietnam, dont les spectacles illumineront le fleuve Han du 1er juin au 7 juillet.



L’événement de cette année est intitulé «Histoires de rivières».



Le Vietnam et la Russie se produiront lors du lever de rideau le 1er juin ; le Brésil et la Belgique le 8 juin. Trois fois championnes, l'Italie et la Finlande joueront la troisième soirée le 15 juin, l'Angleterre et la Chine le 22 juin.



Les deux meilleures équipes seront sélectionnées pour la finale prévue le 6 juillet.



L’an dernier, le festival avait attiré plus de 1,5 million de touristes. -CPV/VNA