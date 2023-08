Dà Nang (VNA) - Le Comité populaire de la ville de Dà Nang (Centre) a inauguré lundi 14 août un Centre d’opérations intelligent (IOC), un élément important de la ville au bord du fleuve Hàn sur son chemin vers le statut de ville intelligente.

Cérémonie d'inauguration du Centre d’opérations intelligent (IOC) à Dà Nang. Photo: VNA



Le centre est également inclus dans le cadre de référence des TIC (technologies de l’information et de la communication) pour le développement des villes intelligentes émis par le ministère de l’information et des communications.S’adressant à la cérémonie de lancement, le président du Comité populaire Lê Trung Chinh a décrit le projet comme une avancée majeure dans le processus de transformation numérique de la ville, affirmant qu’il démontre la forte détermination des responsables locaux à construire une ville intelligente.Il a salué le Département municipal de l’information et de la communication, le Conseil de gestion des projets de construction et d’investissement de génie industriel et civil, le groupe Viettel, les agences et localités pour leurs efforts dans la première phase du projet.Selon le directeur du Département de l’information et de la communication Nguyên Quang Thanh, le centre collectera des informations et des données urbaines dans tous les domaines pour la supervision et l’analyse, servant ainsi le travail de gestion, ainsi que la politique et la prise de décision des dirigeants à tous les niveaux.