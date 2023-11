Hanoï (VNA) - La Vietnam Expo 2023 aura lieu du 7 au 9 décembre au Centre des expositions et des congrès de Saigon (SECC), rue Nguyen Van Linh, 7e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville.



Selon un représentant de la société Vinexad, l'organisateur de l’événement, la Vietnam Expo est un salon international de premier rang au Vietnam, présentant les meilleurs et les derniers produits dans de nombreux secteurs différents.



Selon le comité d'organisation, la Vietnam Expo 2023 à Ho Chi Minh-Ville comptera 1.600 stands de 1.200 exposants en provenance de 20 pays et territoires. Les cinq espaces les plus remarquables seront la quincaillerie, les outils manuels et la technologie de jardinage, les ascenseurs et composants, les sports et les vélos et, enfin, les pavillons internationaux.-VNA