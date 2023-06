Des délégués à l'événement. Photo: VNA



Hai Phong (VNA) – La Marine du Vietnam a organisé le 26 juin dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord) un symposium pour marquer le 50e anniversaire de la victoire contre le blocus des impérialistes américains des fleuves et de la mer du Nord par les bombes et mines magnétiques.

L'événement, intitulé "La victoire contre le blocus des impérialistes américains des fleuves et de la mer du Nord en 1973 - Signification historique et leçons apprises", avait pour but de réaffirmer la direction clairvoyante du Comité central du Parti, de l'Oncle Ho, de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense, ainsi que sa signification historique et sa portée dans la victoire. Il visait également à tirer des leçons précieuses pour la défense du pays.

Dans son discours d'ouverture, le général de division Nguyen Van Bong, secrétaire du Comité municipal du Parti de Hai Phong et commissaire politique de la Marine, a affirmé que sous la direction clairvoyante, créative et ingénieuse du Comité central du Parti et du Président Ho Chi Minh, l'armée et le peuple du Nord avaient remporté la victoire contre le blocus des impérialistes américains par les bombes et mines magnétiques, créant ainsi un tournant décisif et une opportunité stratégique pour l'ensemble du Parti et de l'armée de libérer le pays.

Le général de division Nguyen Van Bong a souligné que cette victoire avait été remportée grâce à l'exploit glorieux de la Marine, de l'armée et du peuple du Nord, qui avaient battu à deux reprises ce blocus, un nouveau type de guerre des impérialistes américains.

Il a indiqué que cet événement était également l’occasion pour exprimer la gratitude et la reconnaissance envers les compatriotes vietnamiens qui se sont sacrifiés pendant la guerre, de passer en revue la tradition héroïque des générations précédentes, de renforcer le patriotisme et la confiance envers le Parti dans la nouvelle période. -VNA