Hanoi (VNA) - La vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân a rencontré le 28 septembre, à Hanoi, une délégation de jeunes handicapés exemplaires venus de l’ensemble du pays pour participer à l’édition 2022 du programme “L’énergie vietnamienne rayonne”.

Le vice-présidente Vo Thi Anh Xuân lors de la rencontre. Photo: VNA

Ce programme est organisé dans le but d’honorer les jeunes handicapés qui ont su surmonter leur difficulté pour contribuer au développement de la communauté.

Pour cette édition, le comité organisateur a sélectionné 50 jeunes venus de 32 provinces et grandes villes, mais aussi d’organisations sociales et d’université.



Le Parti et l’État ont promulgué de nombreuses politiques en faveur des personnes handicapées dans le but de promouvoir le progrès social et le développement durable, a déclaré la vice-présidente lors de la rencontre.



“Je demande au ministère des Invalides de guerre et des Affaires sociales de proposer des politiques plus pratiques en faveur des personnes handicapées. La loi sur les personnes handicapées a été promulguées il y a 12 ans. Il est temps de la réévaluer en vue d’éventuelles modifications pour répondre aux souhaits des handicapés et de nos engagements dans le cadre de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées”, a-t-elle ajouté. - VOV/VNA