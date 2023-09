La vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuan a rencontré le secrétaire général du Parti au pouvoir du Congrès national africain (ANC) Fikile Mbalula à Johannesburg. Photo : VNA

Pretoria (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Afrique du Sud, la vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuan a rencontré le secrétaire général du Parti au pouvoir du Congrès national africain (ANC) Fikile Mbalula à Johannesburg dans l'après-midi du 14 septembre (heure locale).Le secrétaire général de l'ANC a affirmé sa politique conséquente ainsi que celle du gouvernement sud-africain de continuer de promouvoir les bonnes relations et la coopération intégrale avec le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le gouvernement vietnamien.Les deux parties ont convenu que dans les temps à venir, les deux Partis et les deux États devraient accroître les échanges de délégations et les contacts de tous les niveaux; promouvoir l'échange d'expériences en matière de direction et de gestion du pays et d’édification du Parti ; se coordonner étroitement lors les forums internationaux des Partis politiques dont les deux Partis sont membres ; faciliter les activités de coopération économique au bénéfice des deux peuples ; jouer le rôle de passerelle pour élargir les relations de coopération avec les deux régions, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans le monde.A cette occasion, par l'intermédiaire du secrétaire général du Parti de l’ANC, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a transmis une message du secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong et de la permanente du Secrétariat Truong Thi Mai invitant le président de l'ANC, le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le secrétaire général de l'ANC, Fikile Mbalul à effectuer une visite officielle au Vietnam.A cette occasion, le secrétaire général de l'ANC a présenté ses condoléances suite au grave incendie survenu récemment à Hanoï, qui a coûté la vie à 56 personnes.Auparavant, la vice-présidente vietnamienne avait rencontré des responsables de plusieurs entreprises sud-africaines. Elle a demandé à la Chambre de commerce et d'industrie d'Afrique du Sud (SACCI) et à la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam d’intensifier leur coopération, de promouvoir les échanges de délégations de niveau ministériel sur le commerce et l'investissement, d'accroître l'échange d'informations sur le cadre juridique de chaque pays et d'encourager les entreprises des deux parties à établir des liens et à participer à des foires-expositions.Dans la soirée du même jour, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et la délégation vietnamienne ont eu une rencontre avec les responsables et le personnel de l'ambassade ainsi que des représentants de la communauté des Vietnamiens en Afrique du Sud .- VNA