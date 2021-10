La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan (gauche) et la vice-présidente de Bulgarie Iliana Iotova. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Sur invitation de la vice-présidente de Bulgarie Iliana Iotova, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan effectue une visite officielle dans le pays du 25 au 27 octobre.

Dans la matinée du 26 octobre, dans la capitale Sofia, elle a eu une entrevue avec le président Roumen Radev et s'est entretenue avec son homologue Iliana Iotova.

Mme Xuan a affirmé que sa visite en Bulgarie montrait le respect et le souhait des dirigeants et du peuple vietnamiens de promouvoir l'amitié traditionnelle de longue date entre les deux pays dans tous les domaines.

Elle a suggéré que la partie bulgare crée des conditions favorables pour que des produits phares du Vietnam soient plus largement présents en Bulgarie et aussi pénètrent le marché de l'Union européenne. Le Vietnam crée toujours des conditions favorables aux entreprises bulgares pour investir et faire des affaires sur son sol, a-t-elle affirmé.



Mme Xuan a demandé à la Bulgarie d’offrir davantage de bourses aux étudiants vietnamiens ; de renforcer les échanges culturels et la coopération touristique avec le Vietnam ; de partager des expériences en matière de préservation et de restauration du patrimoine culturel ; d’envisager d'accueillir davantage de travailleurs vietnamiens pour travailler en Bulgarie.



Elle a remercié l'État et le gouvernement bulgares pour avoir créé des conditions favorables et soutenu la communauté vietnamienne pour faire face au COVID-19 et continuer à s'intégrer à la société du pays d'accueil.



Le président bulgare Rumen Radev a affirmé que la Bulgarie était prête à servir de passerelle pour le Vietnam de promouvoir ses relations avec l'Union européenne.



La vice-présidente Iliana Iotova a déclaré que les deux pays avaient encore beaucoup de potentiels de coopération qui doivent être davantage exploités et promus, tout en proposant de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines traditionnels.



Lors d'une escale à Francfort, en Allemagne, avant de se rendre en Bulgarie, le 25 octobre, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a reçu Boris Rhein, président du parlement de l'État de Hesse.

Elle a remercié le gouvernement et le peuple de l'État de Hesse pour leur soutien opportun de vaccins et de matériel médical pour aider le Vietnam à lutter contre le COVID-19. - VNA