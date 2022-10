La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et Hun Many, président de l’Union des jeunes cambodgiens. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a reçu le 25 octobre à Hanoï une délégation de l'Union des jeunes cambodgiens, en visite de travail au Vietnam.

Elle a estimé que les résultats globaux obtenus par le Cambodge étaient dus, une part importante, des contributions importantes des jeunes générations, notamment l'Union des jeunes cambodgiens.

Elle a hautement apprécié et félicité les unions de jeunes des deux pays pour leurs activités efficaces ces dernières années. Les deux parties ont également signé un accord de coopération entre les associations des jeunes des deux pays pour la période 2022-2027.

La vice-présidente vietnamienne a affirmé que les deux Partis et les deux États étaient toujours prêté une attention et avaient créé les meilleures conditions pour que les jeunes puissent étudier, travailler et contribuer au développement du pays et aussi pour la coopération entre les jeunes des deux pays.

Hun Many, chef de la Commission de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de la culture, de la religion et du tourisme de l’Assemblée nationale du Cambodge, aussi président de l’Union des jeunes cambodgiens, a déclaré que malgré l'épidémie de COVID-19, les jeunes des deux pays avaient toujours maintenu les activités de rencontre et d'échange en ligne, l’échange des lettres de félicitations et la multiplication des visites.



Les deux parties, à cette occasion, ont signé un accord de coopération pour la période 2022-2027. -VNA