Zagreb, 11 octobre (VNA) – La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân s’est entretenue mardi 11 octobre à Zagreb avec le Premier ministre croate Andrej Plenković qui a salué sa visite comme un jalon important dans les relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme entre les deux pays.

Le Premier ministre croate Andrej Plenković et la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân, à Zagreb, le 11 octobre. Photo: VNA

Les deux parties se sont informées de la situation du développement socio-économique de chaque pays et ont hautement apprécié les relations politiques et diplomatiques au beau fixe entre le Vietnam et la Croatie, et ont convenu d’intensifier l’échange de délégations via tous les canaux de l’État et du Parlement et entre les ministères, secteurs et localités.La vice-présidente vietnamienne a transmis les salutations et l’invitation du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh à son homologue croate à effectuer une visite officielle au Vietnam à un moment opportun et ce dernier a accepté l’invitation avec plaisir.Les deux dirigeants sont parvenus à un consensus sur des mesures visant à améliorer l’efficacité des relations économiques, commerciales et d’investissement bilatérales en vue de porter le commerce bilatéral à 200 millions de dollars d’ici 2025.Ces mesures comprennent la mise en place du mécanisme de coopération intergouvernementale et des projets dans des domaines tels que le transport maritime, l’industrie légère, l’énergie propre, les technologies de l’information et l’innovation, et l’exploitation des opportunités créées par l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA),À cette occasion, Vo Thi Anh Xuân a remercié la Croatie d’avoir rapidement ratifié l’EVIPA et a suggéré à la Croatie d’inciter les autres États membres de l’UE à approuver rapidement l’accord et à exhorter la Commission européenne à retirer le "carton jaune" imposé sur les produits aquatiques du Vietnam.Les deux parties se sont engagées à renforcer la coopération portuaire pour devenir des plaques tournantes pour le transbordement de marchandises entre l’ASEAN et l’Europe, ainsi qu’à élargir leur partenariat dans les domaines de l’éducation, de la formation, du travail, de la culture, des sports et du tourisme alors que la Croatie est sur le point de rejoindre la zone Schengen et la zone euro à partir de 1er janvier 2023.Ils ont consenti à réviser les accords de coopération bilatéraux afin de créer un cadre juridique pour une coopération accrue entre les deux nations dans divers domaines.Sur les questions régionales et internationales, les deux parties ont partagé le point de vue selon lequel les questions doivent être traitées par des moyens pacifiques sur la base du respect des principes fondamentaux du droit international, en particulier le principe du respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des pays.Vo Thi Anh Xuân a remercié le gouvernement croate d’avoir créé des conditions favorables pour la communauté vietnamienne en Croatie, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle et les échanges économiques, culturels, touristiques et éducatifs entre les deux pays. Elle a également remercié le gouvernement croate pour son don de 60.000 doses de vaccin contre Covid-19 au Vietnam à la fin 2021.Dans l’après-midi du même jour, la vice-présidente vietnamienne a quitté la Croatie pour le Kazakhstan afin d’assister à la 6e Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) et d’avoir des activités bilatérales dans le pays. – VNA