Hanoi (VNA) - La vice-présidente de la république Dang Thi Ngoc Thinh a reçu lundi 30 octobre à Hanoi des représentants des minorités ethniques de la province de Hà Giang (Nord).

La vice-présidente de la république Dang Thi Ngoc Thinh avec des représentants des minorités ethniques de la province de Hà Giang. Photo: VNA



La dirigeante vietnamienne a souhaité que les ethnies minoritaires de Hà Giang unissent leurs efforts pour bien réaliser l’objectif national de construction de la nouvelle ruralité, créer de nombreux changements dans le travail de réduction de la pauvreté.

Elle a indiqué Hà Giang devrait préserver et promouvoir au maximum les valeurs de ses patrimoines, élever la qualité de l’éducation et éradiquer l’analphabétisme dans toute la province à l’horizon 2025 et améliorer ses infrastructures de communication.

Le secrétaire du Comité du Parti de la province de Hà Giang a rapporté à la vice-présidente Dang Thi Ngoc Trinh les efforts de la popolation locale dans le développement socio-économique, le maintien de la sécurité et de la défense et la préservation de l’identité culturelle de chaque ethnie minoritaire. – VNA