La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh. Photo: VNA



Dak Nong (VNA) - Poursuivant ses activités à Dak Nong, la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a rendu visite et offert des cadeaux mardi aux personnes démunies et à celles bénéficiant de politiques préférentielles dans la commune de Quang Tin, district de Dak R'Lap.

Saluant les réalisations obtenues par le Parti, les autorités et la population de Dak R'Lap, elle a souhaité que le corps des cadres locaux continue de valoriser la solidarité et de maintenir la sécurité politique et l'ordre social dans cette localité.

Selon elle, les dirigeants de Dak R'Lap doivent davantage s'intéresser au développement de l'éducation et de la formation, ainsi qu'aux familles ayant rendu service à la Patrie.

A l'occasion du 71e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet), Dang Thi Ngoc Thinh a exprimé sa profonde reconnaissance envers les héros tombés au champ d'honneur ainsi qu'à leurs familles.

Elle a par la suite offert 30 cadeaux d'une valeur unitaire de deux millions de dôngs à ces familles ainsi que 20 cadeaux d'une valeur d'un million de dongs chacun aux familles démunies. -VNA