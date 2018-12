Hanoi, 19 décembre (VNA) - La vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh a reçu, mercredi 19 décembre à Hanoï, Siddhartha Kaul, président de SOS Villages d’enfants international.

La vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh (2e, droite) lors de la réception. Photo : VNA

Elle l’a remercié d’avoir aidé le Vietnam à créer 67 villages dans 17 grandes villes et provinces du pays, soulignant que ceux-ci témoignaient de la grande importance humanitaire.

Mme Dang Thi Ngoc Thinh a remercié Siddhartha Kaul pour ses sentiments pour le Vietnam, exprimant son espoir que l'organisation continuera à aider le Vietnam à développer davantage d’autres villages d'enfants SOS dans les années à venir.

Elle a promis de veiller à l’amélioration des conditions de travail des personnes qui prennent soin des enfants dans ces villages.

De son côté, Siddhartha Kaul a appelé à une coopération plus étroite entre SOS Villages d’enfants international et le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales du Vietnam, ainsi que ses services locaux, dans la collecte de fonds en faveur de ces villages.

Au cours des 30 dernières années, SOS Villages d’enfants International a fourni au Vietnam près de 120 millions de dollars pour développer les infrastructures dans les villages SOS.

Il a aidé le Vietnam à construire 17 villages d'enfants SOS, qui ont élevé, soigné et éduqué près de 6.000 enfants, dont 2.800 ont grandi et mènent une vie stable. Quelque 3.100 autres personnes suivent des programmes éducatifs et bénéficient des formations professionnelles. Environ 1.300 employés travaillent dans les villages SOS.

SOS Villages d'Enfants a été mis en place dans 134 pays et territoires. - VNA