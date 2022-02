Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – La Fédération vietnamienne du commerce et de l'industrie (VCCI - Vietnam Chamber of Commerce and Industry) comprend actuellement près de 200.000 entreprises membres. Comparé aux plus de 800.000 entreprises opérant sur l'ensemble du territoire, ce chiffre reste encore assez modeste.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que ce fait imposait une lourde responsabilité à la VCCI, qui devait être “une maison commune” pour davantage d'entreprises. Plus d'entreprises sont membres de la VCCI, plus ses recommandations contribuent efficacement à la réforme institutionnelle, a-t-il affirmé.



Passant en revue les réalisations, Pham Tan Cong, président de la VCCI, a déclaré que pendant la période où le COVID-19 impactait gravement les activités des entreprises, la VCCI avait continué de saisir de manière proactive la situation grâce à la création d'un Conseil de coopération des entreprises pour répondre au COVID-19.



La VCCI a également lancé la plateforme interactive en ligne VCCI-Workplace, organisé des rencontres et des dialogues avec le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, des réunions d'information en ligne avec des entreprises et des associations professionnelles, mené des enquêtes et sondages pour synthétiser les avis d’entreprises et proposer de résoudre plus de 600 recommandations envoyées au Premier ministre, aux ministères et localités..., a-t-il rappelé.



La VCCI a activement participé à l'élaboration de Directives et Résolutions du gouvernement et du Premier ministre sur le soutien aux entreprises, suivi l’application des politiques de soutien, a-t-il ajouté.

Photo d'illustration: VNA





De plus, la VCCI a offert chaque année des conseils par téléphone, sur internet et les réseaux sociaux pour des centaines d'entreprises. Elle a également proposé de nombreuses options pour réformer les procédures administratives, outre des plans de réduction des coûts pour les entreprises, a-t-il indiqué.

La VCCI se concentre en particulier sur le renforcement des liens et des capacités des associations, en veillant à promouvoir la synergie du réseau des associations professionnelles à travers le pays, a-t-il souligné.



A ce jour, la VCCI a établi un vaste réseau d'organisations représentant le milieu des affaires, promouvant le commerce et l'investissement dans le pays et à l'étranger, en particulier avec des partenaires stratégiques tels que les États-Unis, l'Union européenne (UE), la Russie, le Japon...-VNA