Des victimes de l'agent/orange. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Comité central de l’Association des victimes de l’agent orange/dioxine du Vietnam (VAVA) a prévu jeudi 24 juin d’organiser une série d’activités commémorant le 60e anniversaire de la Journée de l’agent orange (10 août).



Le président de la VAVA, Nguyên Van Rinh, a déclaré à la presse que les temps forts à Hanoi seront le 4e congrès «Pour les victimes de l’agent orange», un symposium international sur les maladies et pathologies liées à l’agent orange et un meeting commémorant 60 ans du fléau de l’agent orange.



La VAVA collabore avec les secteurs, ministères et localités pour organiser d’autres activités commémoratives, notamment une exposition, une cérémonie de remise des prix du premier concours d’écriture sur le désastre sanitaire et écologique et les efforts de règlement des séquelles des produits toxiques déversés par les troupes américaines pendant la guerre du Vietnam, et un programme d’envoi de SMS intitulé «Agir ensemble pour adoucir la douleur de l’agent orange».



De 1961 à 1971, l’armée américaine a déversé 80 millions de litres de défoliants au Vietnam, lesquels contenaient près de 400 kg de dioxine, l’un des produits toxiques les plus puissants, qui perturbe les fonctions hormonales, immunitaires et reproductives de l’organisme.



Plus de 4,8 millions de Vietnamiens ont été directement exposés aux herbicides, dont 3 millions en subissent encore les séquelles. Aujourd’hui arrive la quatrième génération et les dégâts sanitaires sont toujours là, catastrophiques. –VNA