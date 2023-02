Kien Giang, 24 février (VNA) - La valeur des exportations de la province de Kien Giang dans le delta du Mékong en février était estimée à 71 millions de dollars, soit une hausse de 98,6% par rapport au mois précédent et de 63,9% en glissement annuel, a annoncé le service provincial de l'Industrie et le Commerce.

La valeur des exportations de la province de Kien Giang dans le delta du Mékong en février est estimée à 71 millions de dollars. Photo : VNA

Les recettes d'exportation cumulées de la province au cours des deux premiers mois ont atteint 106 millions de dollars, soit 12,41 % de l'objectif annuel.Les chiffres montrent des signes positifs des activités de commerce extérieur de Kien Giang avec des exportations clés telles que le riz (28,5 millions de dollars), les fruits de mer (38 millions de dollars), les chaussures et le cuir (20,16 millions de dollars) et d'autres biens (19 millions de dollars).La province compte désormais 48 entreprises engagées dans le commerce extérieur, qui ont exporté des marchandises vers plus de 50 pays et territoires à travers le monde. Ils s'efforcent d'obtenir cette année un chiffre d'affaires à l'exportation de 860 millions de dollars, en hausse de 7,23% par rapport au chiffre de 2022.Le directeur du service de l'Industrie et du Commerce de Kien Giang, Truong Van Minh, a déclaré que son service avait mis en place des programmes de soutien, supprimé les goulots d'étranglement pour les entreprises afin de stimuler les exportations et les a mis à jour sur les accords de libre-échange (ALE), tels que l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA), l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).Il a également fourni aux entreprises des réglementations juridiques sur l'intégration économique internationale, les exigences d'importation d'autres pays, tout en les aidant à participer à des programmes de promotion commerciale à l'intérieur et à l'extérieur du pays et à rechercher de nouveaux marchés, a-t-il ajouté.- VNA