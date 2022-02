Hanoi (VNA) – David Jackson, directeur général de Colliers Vietnam, a déclaré que de nombreuses entreprises avaient dû abandonner leurs projets immobiliers faute d’investissement suffisant. Cependant, il existe également de nombreuses entreprises dotées de ressources financières abondantes, d’une bonne réputation et en quête de fonds fonciers propres.

Midtown à Phu My Hung, à Hô Chi Minh-Ville (Sud). Photo: CVN

Les opérations de fusion et acquisition (M&A) contribuent également à augmenter l’offre et la liquidité, permettant au marché de rester dynamique. Les entreprises puissantes gagnent également du temps dans le traitement des procédures judiciaires et la recherche de terrains appropriés dans le contexte de la hausse des prix de l’immobilier.Selon les statistiques, au cours des dix premiers mois de 2021, malgré les difficultés causées par la pandémie de COVID-19, la taille de la valeur marchande des fusions et acquisitions au Vietnam a atteint 8,8 milliards d’USD, en hausse de 18% par rapport à la même période en 2020. Parmi ces transactions, 58% provenaient des secteurs de la consommation de base, de l’immobilier et de la finance.Cette tendance devrait continuer à croître fortement en 2022. De grandes entreprises telles que Hung Thinh, Danh Khoi, LDG et Masterise Group prennent également activement part à des fusions et acquisitions afin d’augmenter les fonds fonciers de nombreux grands projets à l’avenir.Un représentant du groupe An Gia a déclaré que les fusions et acquisitions dans l’immobilier continueront d’être en vogue dans un proche avenir. La société vise cinq projets M&A par an. En outre, An Gia vient de réussir le M&A d’un projet d’une superficie de 3 ha à Binh Chanh (Hô Chi Minh-Ville). En 2022, la société continue de donner la priorité aux projets de fusions et acquisitions avec des fonds fonciers propres, une origine transparente et une légalité complète pour accélérer la vitesse de leur mise en œuvre.À la fin du premier trimestre de 2021, ce groupe possède plus de 5.400 ha de terres, la valeur totale de développement de projets de ce fonds foncier est estimée à près de 45 milliards d’USD. L’objectif est d’ajouter 10.000 ha d’ici 2030, portant la réserve foncière totale à 15.000 ha pour la préparation des prochaines étapes de développement.Avec une population de près de 100 millions d’habitants et un taux de croissance pluriannuel du PIB d’environ 6% à 7 %, la question du logement populaire reste attrayante pour les investisseurs nationaux et étrangers. L’accumulation du fonds foncier est censée préparer la période 2025-2030 mais le cap de 2020-2025 a été fortement affecté par l’épidémie.Des statistiques récentes de DKRA Vietnam montrent qu’en 2021, 41 projets ont été ouverts à la vente (dont 18 nouveaux projets) avec une offre totale d’environ 21.138 appartements, soit environ 70% seulement du total de 2020.La DKRA prévoit que l’offre en 2022 atteindra environ 30.000 appartements, en particulier à Hô Chi Minh-Ville et Binh Duong. La province de Long An et Tây Ninh continuent d’offrir un nombre d’appartements insuffisant.La demande dans le segment des appartements en 2022 devrait augmenter par rapport à 2021 mais restera vraisemblablement assez faible par rapport à la période précédant l’épidémie de 2019. En outre, les projets d’appartements de catégorie C, dont le prix est inférieur à 30 millions de dôngs/m², continueront d’être absents du marché en 2022. – CVN/VNA