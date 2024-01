Hanoi (VNA) – La tournée européenne du 16 au 23 janvier du Premier ministre Pham Minh Chinh a laissé l’empreinte d’un Vietnam possédant une œuvre, une position et un prestige nouveaux.



Le chef du gouvernement vietnamien, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut rang, s’est rendu à Davos, en Suisse, pour assister au 54e Forum économique mondial (FEM), avant d’effectuer des visites officielles en Hongrie et en Roumanie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la séance de discussion «Leçons de l'ASEAN», à Davos, en Suisse. Photo: VNA



Pendant deux jours de travail très chargés avec plus de 30 activités, le voyage du Premier ministre Pham Minh Chinh pour assister au 54e FEM a atteint tous les objectifs fixés, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son.



Il a également eu plus de 20 rencontres avec des dirigeants de pays, des organisations internationales et des entreprises de premier plan pour approfondir davantage les relations avec des partenaires dans de nombreux domaines, notamment l’économie, le commerce, l’investissement, la science, la technologie, la transformation numérique, la transition verte, la santé et la propriété intellectuelle.



Lors des débats d’experts, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux grands groupes financiers et économiques du monde de partagent leurs expériences afin de créer un centre financier international au Vietnam, a fait savoir la gouverneuse de la Banque d’Etat du Vietnam, Nguyên Thi Hông.



Il a décidé de créer des groupes de consultation pour trouver des solutions pratiques et efficaces et mettre en œuvre les lignes directrices et politiques du Parti et de l’État concernant la création d’un centre financier international au Vietnam, a-t-elle ajouté.



Le Vietnam est devenu le centre d’intérêt du 54e FEM, avec ses réalisations socio-économiques exceptionnelles, ses orientations et stratégies de développement national et sa politique extérieure d’indépendance et d’autonomie ainsi que ses contributions responsables et efficaces à la paix et au développement dans la région et dans le monde.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) et le Premier ministre hongrois Viktor Orbán lors de la conférence de presse après leur entretien. Photo: VNA





Le chef du gouvernement vietnamien a assisté et prononcé un discours lors du dialogue stratégique national du FEM sur le Vietnam qui a vu la participation d’environ 60 dirigeants des groupes membres mondiaux du WEF.



Plusieurs dirigeants des groupes et des entreprises m’ont déclaré que le dialogue stratégique national sur le Vietnam était l’une des meilleures discussions qu’ils aient jamais eues avec un chef d’État ou de gouvernement, a partagé Joo-Ok Lee, responsable de l’agenda régional pour l’Asie-Pacifique au FEM



Il n’est pas surprenant que le Vietnam soit une étoile montante et une destination privilégiée pour les investissements, a plaidé le responsable de l’agenda régional pour l’Asie-Pacifique au FEM.



De nombreuses entreprises ont affirmé leur satisfaction devant les projets d’investissement au Vietnam et ont exprimé leur impression sur les politiques et les mesures drastiques du gouvernement vietnamien visant à créer un environnement des investissements attractif ainsi que sur son soutien au monde des affaires.

Après Davos, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu en Hongrie puis en Roumanie où il avait étudié et travaillé pendant de nombreuses années, où il a rencontré tous les hauts dirigeants des deux pays, ainsi que des représentants des partis politiques, des associations d’amitié et de la communauté vietnamienne.

La Hongrie encourage les entreprises vietnamiennes à venir s’y implanter, car elle voit le grand potentiel du Vietnam et a besoin de capitaux pour investir dans les domaines nouveaux. Parallèlement, elle souhaite profiter des accords commerciaux signés entre le Vietnam et l’Union européenne (UE) pour promouvoir la coopération et augmenter les échanges entre les deux pays dans les temps à venir.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'entretient avec son homologue roumain Ion-Marcel Ciolacu. Photo: VNA



La visite en Roumanie a approfondi l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays, a promu promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines forts de la Roumanie et conformes aux besoins de développement du Vietnam tels que l’agriculture, l’industrie de la transformation et de la fabrication, la santé, et renforcer la coopération commerciale et d’investissement, et a contribué à faciliter les relations du Vietnam avec l’UE.

Les dirigeants hongrois et roumains avaient affirmé que le Vietnam était un partenaire important et de premier plan dans la région Asie-Pacifique et avaient souhaité approfondir, rendre plus efficaces et plus substantielles les relations bilatérales; se coordonner pour relever conjointement les défis mondiaux, a fait savoir le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

Ils ont convenu de soutenir la mise en œuvre complète et efficace de l’Accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA), affirmant qu’ils encourageront les autres pays membres de l’UE à ratifier prochainement l’EVIPA et la Commission européenne à supprimer bientôt le "carton jaune" sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), a-t-il indiqué.

Une série de documents de coopération dans les domaines de la sécurité, de la diplomatie, de l’économie, de la culture, du travail, de l’agriculture, de l’information, de la communication, et de l’éducation et de la formation entre le Vietnam et les deux pays ont été signés.

Les visites officielles du Premier ministre Pham Minh Chinh en Hongrie et en Roumanie a été couronnée de succès à tous égards et constitue une étape importante dans le partenariat intégral Vietnam-Hongrie et le partenariat d’amitié traditionnelle Vietnam-Hongrie, a conclu le ministre Bui Thanh Son. – VNA