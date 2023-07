Panorama de l'entretien entre les présidents vietnamien et autrichien. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong vient d'effectuer une visite officielle en Autriche du 23 au 25 juillet, une visite d'État en Italie et une visite au Vatican du 25 au 29 juillet.



Lors d’une interview accordée à la presse, le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a affirmé qu’il s'agissait de la première visite en Autriche d’un président vietnamien en 15 ans et du premier échange de délégation de niveau de chef d’Etat avec l’Italie et le Vatican au cours des 7 dernières années.

Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son. Photo: VNA



Selon Bui Thanh Son, les visites du dirigeant vietnamien ont contribué à créer un nouvel élan pour promouvoir la coopération entre le Vietnam avec l'Autriche et l'Italie dans tous les domaines.



Les dirigeants de l'Autriche et de l'Italie ont tous affirmé qu'ils considéraient le Vietnam comme un partenaire de premier plan au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et souhaitaient que le Vietnam agisse comme un pont pour promouvoir les relations entre l'Union européenne (UE) et l’ASEAN, a indiqué le ministre.



Le Vietnam et l'Autriche se sont largement accordés sur des mesures pour continuer à mettre en œuvre efficacement leurs accords. Ils ont également convenu de travailler ensemble pour mettre en œuvre efficacement l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA). Ils se sont également engagés à continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement au sein des forums régionaux et internationaux, à promouvoir la coopération touristique, les échanges entre les peuples et à renforcer la compréhension mutuelle entre Vietnamiens et Autrichiens, a-t-il précisé.

Panorama de l'entretien entre les présidents vietnamien et italien. Photo: VNA

Le Vietnam et l'Italie ont publié une déclaration commune sur le renforcement de leur partenariat stratégique, définissant les principales orientations et des mesures spécifiques pour approfondir et renforcer leur coopération. Les deux parties ont convenu de se coordonner au sein des forums régionaux et internationaux, de résoudre des problèmes mondiaux tels que le changement climatique, la sécurité énergétique et alimentaire... En particulier, le Parlement italien a ratifié l'accord de protection des investissement Vietnam-UE (EVIPA) juste au moment de la visite du président vietnamien.